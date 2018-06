Un film avec Guillaume Canet cherche des figurants Sarthois et Mayennais !

Par Thomas Larabi, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne

Le film "Au nom de la Terre" cherche des figurants. Le tournage aura lieu entre le 2 et le 20 juillet, entre Le Mans et Laval. Guillaume Canet et Rufus partagent l'affiche.