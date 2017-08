Un film avec Jean Dujardin tourné au village Emmaüs de Lescar-Pau

Un film se tourne pour encore quelques jours à Lescar, au sein du village Emmaüs. "I Feel Good" est le projet de Gustave Kervern et de Benoît Délépine, deux réalisateurs connus des fans de "Groland" (Canal +). Le casting réunit Jean Dujardin, Yolande Moreau, mais aussi les 130 compagnons d'Emmaüs.

"Silence, moteur, ça tourne, action !" L'accueil, la cantine ou encore la ferme du village Emmaüs Lescar-Pau sont filmés sous toutes leurs coutures. Tout cela pour les besoins du huitième film des deux réalisateurs, Gustave Kervern et Benoît Délépine. Ces deux "grolandais" étaient déjà venus tourner l'année dernière en compagnie de leur ami et compagnon de route Jules Edouard Moustic, pour le "Gros métrage de Groland". "Moustic était aussi DJ dans plusieurs festivals au Pays Basque" se souvient Benoît Délépine.

Jean Dujardin et Yolande Moreau au casting

Le projet est né il y a quatre ans, lorsque Jean Dujardin avait croisé la route des deux hommes à Cannes. Il leur avait promis de venir tourner avec eux. Promesse réalisée maintenant : les deux réalisateurs avaient déjà fait des repérages à Emmaüs, en mars dernier. Ils ont rencontré Germain Sari, le directeur du village de Lescar-Pau, ainsi que les habitants du village. Plusieurs réunions qui ont créé "un climat de confiance" selon Félicien, responsable du réfectoire. "Ils sont venus avec des intentions pacifiques alors on les a laissé tourner leur film" raconte Germain Sari, enchanté par leur venue. C'est comme ça qu'ils sont arrivés début août pour commencer le tournage du film.

"I feel good" raconte l'histoire de Jacques, bordé par les valeurs de l'individualisme. Il veut se lancer dans la chirurgie esthétique pour gagner de l'argent et souhaite associer au projet la communauté Emmaüs et sa sœur Monique, directrice. Mais ils n'ont visiblement pas la même vision de la vie. "Et le film s'appelle I feel good, donc, à la fin, ça se finit bien" sourit Benoît Délépine.

Les figurants viennent du village

Non content d'être au centre de l'intrigue, les compagnons du village vont également apparaître dans le film. Ils auront des petits rôles de figuration. Certains ne seront que filmés, d'autres diront quelques mots. C'est la manière de faire des deux compères réalisateurs. "J'aime beaucoup leur language" confie Yolande Moreau, qui joue Monique directrice du centre Emmaüs. "Le tournage se passe agréablement" ajoute-t-elle, ravie.

Yolande Moreau sera la directrice d'Emmaüs Lescar-Pau....dans le film "I Feel Good" © Radio France - Mickaël Chailloux

L'équipe du tournage terminera les plans et séquences mercredi, si tout se passe comme prévu. Un moment sera pris avec les figurants/habitants du Village pour échanger, prendre des photos, et l'on imagine, signer des autographes. Quelques scènes seront tournées le reste du mois à Pau et en Béarn, avant de partir direction la Roumanie pour terminer le film. Sortie prévue en salles en 2018.