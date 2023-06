Un film d'animation drômois remporte le prix du public au prestigieux festival d'Annecy

Le festival international du film d'animation d'Annecy récompense une production drômoise. "Sirocco et le royaume des courants d'air" a reçu le prix du public, ce week-end. Le dessin animé raconte l'histoire de deux jeunes sœurs qui découvrent un monde parallèle. Il a été réalisé en partie au studio "Les Astronautes" de Bourg-lès-Valence , réalisé par Benoît Chieux, habitant de Montmeyran, co-écrit avec le Valentinois Alain Gagnol. Il sera même distribué aux Etats Unis grâce à son exposition au festival d'Annecy, puisqu'il était le film d'ouverture.

SIROCCO ET LE ROYAUME DES COURANTS D'AIR Bande Annonce (2023)

"Le Festival ça permet de prendre la température, en dehors du prix du public, la demande des participants du Festival était très forte, on peut penser qu'il y aura du public à la sortie, on ne peut pas espérer mieux", réagit Benoît Chieux, ravi d'arriver au bout avec succès. "Ça demande vraiment un investissement total, il y a eu des jours de profond désespoir, j'ai eu la chance d'être entouré d'une équipe chaleureuse, c'est un énorme travail" . Au total, une centaine de personnes ont participé à la fabrication.

Benoît Chieux a travaillé avec le "noyau dur" de la production depuis la Drôme, mais le film a été aussi fabriqué dans de nombreux autres endroits. "C'est une raison financière, car il est très difficile de trouver l'argent pour un film, les principaux financeurs sont les régions et départements, qui en contrepartie d'une participation récupèrent une partie de la fabrication", explique-t-il. Malgré cela, la Drôme reste une terre reconnue en ce qui concerne le cinéma d'animation, "plus que jamais, il y a de nombreux studios de production et fabrication à Valence et Bourg-lès-Valence, c'est une région très identifiée, notamment grâce à l'école de la Poudrière qui fait sortir chaque année une dizaine de réalisateurs".