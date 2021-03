Un film d'animation toulousain en course pour faire partie des candidats aux Oscars

Un film toulousain fait partie des pré-selectionnés pour la prestigieuse cérémonie américaine des Oscars. Il s'agit de "Terra Willy", film d'animation sorti en France en 2019, et produit par les toulousains de TAT (à l'origine déjà des "As de la Jungle"). On saura ce lundi 15 mars s'il fait partie des 5 films retenus dans la catégorie "animation". Il fait partie de la liste des 27 oeuvres éligibles à cela.

Une vitrine aux États-Unis

Jean-François Tosti, co-fondateur de TAT et producteur du film se dit heureux de déjà se trouver sur la liste des éligibles : "On paraît dans la presse américaine, et ça pour nous c'est intéressant parce que les États-Unis c'est quand même un territoire où c'est très difficile pour l'animation française et européenne d'exister réellement".

Notre nom sur le papier officiel des Oscars, ca fait quelque chose

Une année particulière

Cette séléction pour les Oscars se fait dans un contexte évidement très particulier pour le monde du cinéma. "Terra Willy" a été diffusé dans une quarantaine de pays, car il est sorti dans la plupart d'entre eux en 2019, et donc avant la crise sanitaire. En revanche, il n'a pas été diffusé dans une vingtaine de pays où il devait sortir en 2020, explique Jean-François Tosti. Aux États-Unis, "Terra Willy" sera ainsi directement accessible en vidéo à la demande.