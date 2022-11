Un film retraçant la vie de Joséphine Baker sera tourné en 2023

Le tournage va commencer l'année prochaine. StudioCanal va produire un "biopic", un film biographique retraçant la vie de Joséphine Baker. La société de production de Canal + l'annonce presque un an après l'entrée de l'artiste et résistante au Panthéon , le 30 novembre 2021.

Le film va retracer la vie de Joséphine Baker de Saint-Louis aux Etats-Unis jusqu'à Paris, et peut-être jusqu'au Périgord, au château des Milandes où elle a vécu pendant plus d'une trentaine d'années. Le château confirme avoir eu des contacts avec la production.

On ne connaît pas encore le casting, et surtout qui va jouer Joséphine Baker. Mais on connaît la réalisatrice du film : Maïmouna Doucouré. Une scénariste franco-sénégalaise qui a déjà remporté le césar du meilleur court-métrage pour Maman(s) en 2017. Elle est aussi connue pour son premier film Mignonnes sorti il y a deux ans.

Une série sur Joséphine Baker aussi en préparation

Les enfants de Joséphine Baker, Jean-Claude et Brian Bouillon-Baker sont associés au projet, ainsi que la tribu arc-en-ciel qui rassemble les douze enfants adoptifs de Joséphine Baker. Cités par StudioCanal dans un communiqué, ils se disent "honorés de collaborer avec Maïmouna Doucouré, dont le film retracera le destin aussi incroyable qu’humaniste de notre mère".

Il y a déjà eu plusieurs film autour de la vie de Joséphine Baker, The Joséphine Baker Story en 1991, L'Autre Joséphine en 2009 co-écrit avec des enfants de l'artiste et résistante. Une série est également en préparation aux Etats Unis , intitulée "De la résistance". Joséphine Baker y sera jouée par Janelle Monáe, une chanteuse et actrice qui a joué notamment en 2016 dans le film Moonlight.