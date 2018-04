Occitanie, France

C'est en Haute-Garonne, au château de Laréole, que débute le tournage du "Songe de Naurouze" ce mardi 3 avril. Un château à la limite de la Haute-Garonne et du Gers, où Pierre-Paul Riquet n'est sans doute jamais allé. Pourquoi ne pas avoir choisi de commencer le tournage chez lui, au château de Bonrepos-Riquet ? Le réalisateur Jean Périssié assume ce choix : "Ce château ressemble étrangement à ce que devait être le chateau de Bonrepos-Riquet à l'époque. C'est un château à quatre tours, et il y a des douves qui encerclent une enceinte qu'il n'y a plus à Bonrepos."

Une histoire de passion, de trahison et d'affrontement entre Riquet et Colbert

L'action se déroule en 1673, alors que le canal est navigable de Naurouze à Toulouse. Riquet se prépare à une inauguration formidable en présence du roi Louis XIV. Mais au dernier moment, il apprend que le roi ne sera pas présent, et sera représenté par Colbert, son grand argentier. La rencontre entre les deux hommes sera un moment clé de la construction du canal, sur fond de passion, trahison et affrontement politique.

Une reconstitution des chantiers de l'époque

A l'époque, le Canal du Midi est le grand chantier en concurrence avec le Château de Versailles. Il va donc falloir creuser pour reconstituer ces travaux pharaoniques, explique Paul Périssié. "On va reconstituer deux chantiers de l'époque, dans l'Aude. Des municipalités et des particuliers nous ont mis des terrains à disposition. On va creuser avec quelques figurants, malheureusement on ne pourra pas en avoir des milliers" comme à l'époque.

Des centaines de figurants de la région

500 figurants de la région se sont portés volontaires, des passionnés du canal qui côtoieront son créateur, Pierre Paul Riquet incarné par l'acteur Bernard Lecoq, qui s'est pris de passion pour son personnage : "C'est l'histoire de la passion, l'histoire d'un bâtisseur. Il se lance dans cette entreprise fabuleuse et folle, j'aime beaucoup cette idée là. Le scénario va raconter la puissance de cette passion, et tous les soucis, les affres et les déceptions qu'il va connaitre."

Après Le château de Laréole, l'équipe du film se déplacera à Revel et à Saint-Ferréol dans la Montagne Noire, à Sorèze dans le Tarn, dans l'Aude, et enfin à Sète. Le tournage doit durer quatre semaines.