Un film sur les Dragon Ladies rémoises tourné dans la Marne

C'est une distribution de rêve pour porter à l'écran l'histoire incroyable des Dragon Ladies rémoises : Julie Gayet, Lola Dewaere, Julie de Bona, Firmine Richard, Annie Grégorio ou encore Bérangère Krief sont toutes à l'affiche du film Dragon Boat, qui devrait être diffusé sur M6 d'ici la fin de l'année. Sous l'œil de la réalisatrice Stéphanie Pillonca, les actrices tournent leurs scènes en ce moment dans la Marne, jusqu'au 9 juillet.

On ne parle pas assez du cancer du sein - Julie Gayet

Le scénario de ce long-métrage est inspiré d'une histoire vraie. Celle du premier équipage de Dragon Boat français, originaire de Reims. Aujourd'hui répandue dans toute la France, via des dizaines de clubs, cette pratique permet aux femmes atteintes d'un cancer du sein de pagayer en groupe dans une "pirogue" à tête de dragon. Grâce aux mouvements, elles se musclent en douceur, combattent la maladie et préviennent la récidive.

Cette histoire a très vite plu aux actrices engagées dans le projet comme Firmine Richard : "Nous avons visionné un documentaire sur le sujet et j'ai trouvé ça extraordinaire, confie-t-elle. C'est un beau courage, elles ont une joie de vivre, et elles ne pensent pas à la maladie quand elles pagaient, ça développe chez elles une certaine force."

Ce scénario militant a également tapé dans l'œil de Julie Gayet, l'un des actrices principales du film : "C'est bien de mettre en lumière ces actions. C'est utile. On ne parle pas assez du cancer du sein et des maladies de femmes en général. Je suis très sensible à ça."

De vraies Dragon Ladies rémoises dans le film

Pour porter le long-métrage, pour apporter une touche encore plus authentique, l'équipe du film a intégré trois "vraies" Dragon Ladies dans certaines scènes. De conseillère technique au départ, Claire Fiaschi, présidente de l'association rémoise Ensemble pour elles est donc devenue actrice : "On donne des conseils pour mieux pagayer. Et elles nous écoutent, le bateau avance ! On a tourné des scènes crédibles. C'est bien pour notre sport. Quand on parle de Dragon Boat, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc si ce film peut amener des dames et des messieurs à pratiquer cette activité physique, et que ça peut leur faire du bien, alors c'est super !"

Pour la réalisatrice Stéphanie Pillonca , il n'y avait pas de film sans les Dragon Ladies : "Elles sont les plus appliquées, les plus volontaires, les plus assidues. Il faut toujours une bonne raison pour faire un film, et là ce sont ces trois femmes."

Un tournage à Reims et sa région

Incontournable aussi pour la réalisatrice et les producteurs : le lieu de tournage. Pas question de faire ce film en dehors de la Marne : "Il y a l'âme ici, c'est le berceau, la naissance de cette histoire, et il faut être cohérent quand on raconte des histoires vraies", raconte Stéphanie Pillonca, au bord du canal de la Marne à l'Aisne, à Puisieulx, près de Reims.

Les équipes se déplaceront ensuite à Reims et à Épernay pour une fin de tournage programmée le 9 juillet prochain.

Le film, lui, devrait être diffusé sur M6 d'ici la fin 2022. Certainement au mois d'octobre selon les producteurs, pour "Octobre rose", le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.