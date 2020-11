Un film tourné à Montpellier dans la course aux Oscars

Le film"Deux",premier long-métrage de Filippo Meneghetti, avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker, Muriel Bénazéraf et tourné en partie à Montpellier portera les couleurs de la France dans la catégorie du long métrage international lors de la cérémonie des Oscars le 25 avril prochain à Los Angeles.

Six jours de tournages ont été nécessaires entre le 1er octobre et le 19 novembre 2018. C’est dans le quartier de la clinique Saint-Jean, avenue Bouisson Bertrand et rue du Grau, que se trouvent les appartements des actrices principales de "Deux". Des comédiens, des comédiennes, des techniciennes, des techniciens, des figurants et des figurantes de la région ont participé à ce tournage.

En compétition officielle au CINEMED en 2019, le film avait remporté le prix du public Midi Libre et le prix de la première œuvre du Centre Culturel de l'Université Paul Valéry de Montpellier.

L'histoire

Nina et Madeleine, deux retraitées, sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer…

Montpellier et sa métropole terre de tournage

En 2019, le territoire de Montpellier et de sa Métropole a accueilli 126 projets cinématographiques et audiovisuels soit plus de 540 jours de tournage sur l’espace public et 320 jours de tournage en studio, coordonnés par le Bureau d'Accueil des Tournages métropolitain.

Parmi eux des réalisations étrangères telles que le téléfilm allemand Une table en Provence ou le long-métrage canadien de Maryanne Zéhil, La face cachée du baklava, des films à succès comme l’adaptation de la BD du montpelliérain Fabcaro Zaï zaï zaï zaï, l’une des quatre séries quotidiennes hexagonales Un si grand soleil, la saison 5 de la série policière de France 3 Tandem, le documentaire sensible de Pascale Thirode L’inconnue du Maghreb ou encore le très esthétique Clair de lune des étudiants de l’école internationale d’effets spéciaux ARTFX.

Le Bureau d’Accueil des Tournages qui accueille chaque année depuis sa création, il y a 10 ans, des projets de différentes natures a par ailleurs étendu son périmètre territorial d’intervention depuis 2018. Les productions l’ont en effet sollicité pour des tournages au milieu des étangs de Villeneuve-lès-Maguelone ou sur le site archéologique du Castellas à Murviel-lès-Montpellier