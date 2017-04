Un financement participatif lancé pour soutenir le projet de parc touristique Vintage Bel Air à La Rochepot

Le Vintage Bel Air sur l'ancienne Nationale 6 cherche de nouveaux fonds ! Le projet de parc touristique dédié aux amoureux du vintage et de véhicules anciens, doit ouvrir en 2018 à La Rochepot (Côte-d'Or), près de Beaune. Ses fondateurs ont décidé de faire appel au financement participatif.

Le premier parc touristique dédié aux amoureux du vintage et des véhicules anciens est sur de bons rails. Pour le président du projet Vintage Bel Air, les travaux doivent commencer en 2018 et l'ouverture est prévue fin 2018 à La Rochepot (Côte-d'Or), près de Beaune. Le plan de financement est bouclé mais pour augmenter ses fonds propres, un financement participatif est lancé via une plateforme récente, baptisée Vintage Funding.

Maxime Debure le fondateur de la plateforme Vintage Funding qui accompagne cette levée de fonds d'1 million d'euros pour le parc Vintage Bel Air © Radio France - Stéphanie Perenon

Une levée de fonds d'un millions d'euros

Il s'agit d'un projet d'investissement au capital, ça veut dire que les donateurs deviennent actionnaires. Pour Jacques Le Disez , le fondateur et président de Vintage Bel Air, l'intérêt est double, " ça permet d'augmenter nos fonds propres, et puis l'autre objectif presque aussi important c'est de fédérer le maximum de personnes autour de nous, qui s'engagent. On a déjà un réuni un premier collectif d'actionnaires de 24 personnalités, majoritairement des chefs d'entreprises de la région, un cercle qu'on a déjà élargi et qu'on voudrait encore agrandir avec ceux qui donneront selon leurs moyens ou encore ceux qui veulent aller plus loin et qui peuvent devenir actionnaires."

Une site de covoiturage en véhicules anciens

La plateforme accompagne également deux projets liés au parc Vintage Bel Air avec "Roule en rétro", le premier service de covoiturage en véhicules anciens ou encore la restauration d'une très vieille Citroën des années 40 .

Vous aurez peut-être un jour la chance de voyager dans l'un de ces véhicules anciens grâce à un nouveau site de covoirturage dédiés à ces voitures d'un autre temps © Radio France - Stéphanie Perenon

