Un fleuriste nantais représente la France aux Olympiades des métiers en Russie

Les Olympiades des métiers commencent ce vendredi 23 août 2019 à Kazan en Russie, au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Les meilleurs jeunes du monde entier s'affrontent dans leur catégorie. Audric Ronfort, 21 ans, salarié chez Jean Tessier fleuriste à Nantes, représente la France.

Depuis sa victoire aux sélections nationales à Caen, l'hiver dernier, il s’entraîne : "Je ne connais pas les sujets. J'arrive sur place et _je découvre toutes mes fleurs, mes végétaux, mes matériaux et mes sujets_. Toute ma préparation, c'était sur des suspicions de sujets", explique-t-il.

Bouquet de mariée et grands décors

"Je m’entraîne sur des bouquets, des compositions, des structures diverses. J’apprends plein de techniques variées, et le jour-J on me dit de faire un bouquet de ce style là, et j'applique ce que j'ai appris en amont. Je vais surement avoir un bouquet de mariée, des bijoux comme des couronnes ou des colliers, et une composition donc un grand décor. Et il y a _souvent un lien avec la culture du pays qui nous accueille_, donc là ce sera la culture russe", ajoute Audric.

Audric Ronfort n'a pas peur d'afficher ses ambitions : la médaille d'or.

Deux français ont déjà été récompensés dans la catégorie fleuriste : une médaille d'or en 2009 et une deuxième place il y a deux ans.