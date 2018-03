Un Franc-Comtois nommé aux Césars pour son premier court métrage

Par Laurine Benjebria, France Bleu Besançon

La 43e cérémonie des Césars, c'est ce vendredi à Paris, et au milieu des célébrités comme Juliette Binoche, Jean-Pierre Bacri et Albet Dupontel, on retrouvera un Franc-Comtois. Sébastien Maitre est nommé dans la catégorie des courts métrages, pour son court métrage "Debout Kinshasa".