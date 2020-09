Un francilien en finale de la Coupe de France du burger !

"C'est parti, bon courage à tous !" Le compte à rebours est lancé pour l'épreuve finale de la Coupe de France du burger, ce lundi 21 septembre dans le 8e arrondissement de Paris. Les cinq candidats encore en lice ont 25 minutes pour préparer trois burgers destinés aux jurés.

Parmi eux, il y a un francilien : Ibrahima Sylla, né à Massy dans l'Essonne. Il présente "Le Bériz", un burger inspiré de la gastronomie parisienne qui le faisait rêver quand il était petit, et cuisiné avec des produits de la région Île-de-France.

Cinq candidats étaient encore en lice lors de la finale de la Coupe de France du burger 2020 © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un hommage aux grandes boulangeries parisiennes

Première étape pour Ibrahima Sylla : découper les "buns" : les tranches de pain qui entourent le burger, puis les faire réchauffer. Une étape délicate car ce n'est pas n'importe quel pain qu'Ibrahima a choisi. Le jeune chef les a élaborés avec un artisan boulanger, et ils ressemblent à s'y méprendre à un pain aux raisins. "On est partis sur une crème de truffe pour remplacer la crème pâtissière", révèle-t-il, "Et des petits éclats de truffe au lieu de raisins."

Découpe des "buns", ces pains qui entourent le burger, qu'Ibrahima Sylla a élaboré avec un artisan boulanger © Radio France - Mathilde Bouquerel

Il faut dire que le jeune Massicois a une histoire particulière avec cette viennoiserie. "Quand nous étions petits dans ma banlieue", raconte-t-il, _"il y avait des "anciens", des "grands-frères" comme on les appelait, qui nous emmenaient à Paris pour manger une crêpe rue Mouffetard, une viennoiserie à Montmartre_. Il nous ont fait découvrir tout cet art de vivre parisien. Je veux rendre hommage à ces moments."

Des produits franciliens

Les buns sont chauds, il est l'heure de passer à la viande. Pendant que les steaks cuisent sur la plancha, Ibrahima les badigeonne avec un petit pinceau. "Je les imprègne de moutarde au miel de Meaux", détaille-t-il, "Et ensuite, je vais ajouter ces morceaux de brie de Meaux qui vont fondre sur les steaks."

Des produits franciliens, qu'Ibrahima tient à utiliser dans son Bériz. Il ajoute ensuite des oignons rouges caramélisés, une sauce maison faite avec la moutarde au miel de Meaux et du jus de viande, et un ketchup maison réalisé avec des légumes cultivés en Seine-et-Marne.

Victoire du Sud-Ouest

Après dégustation et délibération du jury, c'est le Landais Samuel Besnard qui l'emporte finalement, avec son "Bœuf qui ris" au ris de veau. Ibrahima est un peu déçu bien sûr, mais reste très fier de son Bériz.

Le "Bériz" d'Ibrahima Sylla, ici aux côtés du burger réalisé par le candidat de la région Ouest © Radio France - Mathilde Bouquerel

"Il a quand même le titre de meilleur burger d'Île-de-France, c'est pas rien !" S'enthousiasme le jeune homme, "C'est sûr, je suis un peu triste, mais je suis aussi très heureux d'avoir pu participer à cette finale et d'être parmi les meilleurs."

Si vous voulez goûter les autres plats d'Ibrahima Sylla, rendez-vous au restaurant Le Reflet dans le 3e arrondissement de Paris.