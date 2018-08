Cherbourg accueille à partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche un galion espagnol de la fondation andalouse Nao Victoria. Le navire de 50 mètres de long va s'installer quai Alexandre III où il sera possible de le visiter.

El Galeon Andalucia a été construit entre 2009 et 2010. Réplique parfaite des navires marchands qui assuraient les liaisons entre l'Amérique, l'Europe et les Philippines au sein de la flotte des Indes, ce trois mâts de 50 mètres de long entièrement construit en bois, remplit la fonction du musée flottant revenant notamment sur l'histoire de ce commerce et de la piraterie qui l'a accompagné.

Rencontrer l'équipage

A bord, les visiteurs découvriront quelque 320 m2 d'expositions ultra modernes sur 5 ponts différents. Ils auront aussi l'opportunité de dialoguer avec les membres d'équipage du Galeon Andalucia. L'arrivée du navire prévue normalement mardi à Cherbourg a été décalée de deux jours pour des raisons météos. C'est la première fois que le galion vient en visite à Cherbourg. Une escale programmée dans le cadre d'une tournée française qui l'a notamment mené à Nantes, Saint-Malo et le verra reprendre la mer dimanche direction les Sables-d'Olonne.

tarifs visite : 8 euros / adulte; 4 euros / enfant (gratuit pour les moins de 5 ans) ; Pack famille 20 euros (deux adultes, trois enfants)