Saint-Malo, France

Il parcourt les océans depuis 2009, des Caraïbes à la mer de Chine. Ils sont 24 membres d'équipage à son bord. Comment vivent-ils sur ce navire du XVIIème siècle? David est le jeune historien du Galeon, il nous raconte sa passion.

David, devant le Galeon à Saint-Malo © Radio France - Timour OZTURK

« Pour moi c’est parfait de vivre dans un bateau que j’étudie. C’est magique », David ne regrette en rien d'avoir troqué les bancs de l'université de Séville pour la vie de marin. 25 ans, fraîchement diplômé, il a eu l'opportunité de grimper sur le galion pour accompagner son voyage, depuis quatre mois.

Une expérience forte qu'il partage avec ses 23 camarades. Entre deux ports ils sont un peu à l'étroit. Mais pour l'historien ce n'est rien comparé à la taille de l'équipage de l'époque: « Normalement 150 à peu près. C’est beaucoup hein ? Et quand on voit l’intérieur c’est encore plus impressionnant !» Quatre cabines seulement, celles des officiers, une cale, et un pont chargé de canons. El Galeon est conforme à son modèle historique et parfois difficile à manœuvrer:

« Ça dépend du temps. Ça dépend de la mer. Quand on a quitté Sète, il y a quelques mois, on a dû traverser une grosse tempête. Pas un mauvais moment, mais c’était difficile ! »

Ce Galion est tout de même doté d'un GPS et d'une Radio. Mais pour le reste il faut un homme à la barre, et une vigie dans le nid de pie. Un poste que redoutait David avant de monter à bord: « Oui, oui ! j’ai un peu peur de l’altitude. Mais quand vous vivez ici, 3 ou 4 mois ça devient normal de grimper tout en haut ».

Maintenant, comme les autres, il ne veut plus mettre pied à terre: « On aime la mer. On aime naviguer sur ce type de bateau. C’est parfait pour nous ». Impatient de reprendre la mer, David et le Galeon lèveront l'ancre mardi prochain: direction Paimpol.