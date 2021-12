Un Gardois aux championnats du monde de breaking

À 19 ans, Marlone Alvarez, originaire de Saint-Dézéry(Gard) fait partie de l'équipe de France de breakdance après avoir terminé quatrième au championnat de France de cette discipline. Il participe ce samedi aux premiers championnats du monde officiels de breaking au théâtre du Chatelet à Paris. "J'ai commencé la danse à l'âge de 5-6 ans, c'était plus du loisir et j'ai commencé à m'investir plus sérieusement dans le break dance à 9-10 ans, confie-t-il. J'avais vu ça à la télé, ça m'a marqué. J'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire. Plus jeune, j'étais quelqu'un de super timide, le break dance me permet d'être plus sûr de moi, de pouvoir m'exprimer devant les gens. Après, le ressenti qu'on a on ne peut pas l'expliquer. C'est vraiment un moyen d'expression."

Le breaking aux JO de Paris 2024

Marlone Alvarez s'entraîne au CREPS à Montpellier et chez lui, où son père a aménagé une mini-salle de sports dans le garage. "J'ai mon petit programme quotidien, plus des séances 3-4 fois par semaine avec une coach sportive. C'est ma passion. Ca demande quand même une condition physique assez intense parce que c'est des passages de 45 secondes avec peu de récupération. Ca demande une certaine capacité physique mais c'est tout de même artistique. Les deux se complètent très bien. "

Une ténacité qui sera peut-être récompensée aux JO de Paris 2024, puisque la discipline y fait son entrée. Pour les préparer, les danseurs français s'entraînent déjà comme des athlètes de haut niveau avec notamment des stages à l'INSEP, l'institut national du sport, de l'expertise et de la performance. BBoy Marlone (c'est son nom de scène) est prêt !