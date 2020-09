Un gendarme d'Ussel dans la caravane du Tour de France

Laurent Lavigne est coureur cycliste lui-même. Il pratique depuis l'âge de 6 ans et est classé en 2ème catégorie

"C'est un honneur" dit tout simplement Laurent Lavigne. Ce jeune gendarme de 27 ans sera l'un des 10 gendarmes qui roulent en tête de la caravane publicitaire du Tour de France qui s'est élancé ce samedi 29 août de Nice. Affecté depuis 2014 à l'escadron de gendarmerie mobile d'Ussel Laurent Lavigne est un passionné de vélo. Il est coureur cycliste lui-même. Son plaisir en est donc d'autant plus grand. "Depuis que je suis gamin j'allais au bord de la route voir passer la caravane et les coureurs. Ça m'a toujours attiré".

400 candidats

Mais avant d'en arriver là Laurent Lavigne a dû batailler. "J'avais déjà été candidat l'an dernier" précise-t-il. Mais la concurrence est rude. Il y avait encore cette année 400 gendarmes en lice. La sélection avait commencé en novembre dernier. Chaque candidat a envoyé une lettre de motivation puis a été auditionné par la direction générale de la Gendarmerie nationale. Il faut dire que l'institution, présente depuis 25 ans chaque année sur la caravane publicitaire, y met beaucoup d"ambition. C'est pour elle une vraie opération de séduction et de valorisation.

Faire de la prévention

Et cette mission tient beaucoup à cœur à Laurent Lavigne. L'équipage de la Gendarmerie sur le Tour de France est composé de 10 gendarmes qui roulent dans 4 voitures. Ils sont positionnés en tête de la caravane publicitaire. Autant dire en tête tout court donc. Si leur mission est de parler de leur métier, ils sont aussi chargés de la prévention des accidents. Ils sont chargés de veiller notamment à ce que les gens ne soient pas trop imprudents en ramassant les bonbons et objets publicitaires distribués par les caravaniers et de leur rappeler les règles de sécurité lors du passage des coureurs. "Nous aurons aussi une grosse prévention sur l'aspect sanitaire qui sera très important cette année" précisait le jeune gendarme ussélois avant son départ.