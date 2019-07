Un Girondin signe les dessins de la BD "Hinault, objectif maillot jaune"

Un an à peine après sa sortie de l'école, le jeune dessinateur de Mérignac, Fabien Ronteix, signe les planches de la bande dessinée consacrée à Bernard Hinault et sortie à l'occasion du Tour de France. Dessins validés par le "blaireau" lui-même !

La bande dessinée est sortie le 4 juillet dernier. "Hinault, objectif maillot jaune" est signée Hinault, Legrand Ronteix. Sacrée fierté pour Fabien Ronteix, 25 ans, jeune dessinateur de Mérignac, diplômé en 2018 de l'École supérieure des métiers de l'image de Bordeaux et qui signe là son premier contrat dans l'édition.

Il garde un grand sourire sur les lèvres, entouré chez lui de plusieurs exemplaires de SA première bande dessinée. Une publication qui arrive très vite après sa sortie d'école grâce à un petit coup de pouce du destin. "L'éditeur a contacté mon école, explique Fabien Ronteix, il voulait donner sa chance à un jeune. Je lui ai présenté une planche test. Il a montré ces dessins à Bernard Hinault et au scénariste Jeff Legrand qui ont été très satisfaits. Et ils m'ont accepté dans l'équipe !"

Le voilà plongé dans une grande aventure qui va durer six mois, lui qui de prime abord n'est familier ni avec le cyclisme, ni avec Bernard Hinault et sa carrière... "Je ne connaissais pas du tout Bernard Hinault puisque ce n'est pas ma génération, déclare Fabien Ronteix. J'ai travaillé sur une base de données, surtout énormément de photos. J'ai pu étudier le personnage comme ça et en regardant des vidéos de lui, savoir comment il s'exprime et étudier le caractère du personnage".

J'ai dû m'imprégner de ce milieu du cyclisme pour être crédible dans mes dessins - Fabien Ronteix

"C'était beaucoup de travail et un grand challenge à relever", poursuit le jeune dessinateur. Les plus grandes difficultés rencontrées devant sa tablette graphique ? "Garder la ressemblance avec Bernard Hinault et le travail sur le vélo et toutes ses persectives".

La BD "Hinault, objectif maillot jaune" retrace les années 1974-1978 de la carrière de Bernard Hinault © Radio France - Marie Rouarch

Une belle aubaine aussi, "un tremplin", pour sa jeune carrière. En tout cas il l'espère, lui qui travaille déjà sur plusieurs autres projets, dont "un en lien avec le sport aussi". Fabien Ronteix s'apprête également à s'envole en octobre, pour le Japon où il va passer un an et se familiariser un peu plus avec ce pays et cette culture qui l'influencent beaucoup. Lui qui a découvert la BD avec Titeuf, puis les mangas et se rapproche d'auteurs français plus récemment.

Et pourquoi pas poursuivre un peu plus l'aventure Bernard Hinault ? Le célèbre cycliste a en effet fait savoir que cette bande dessinée n'était que la première d'une série de trois destinée à retracer l'ensemble de sa carrière. "Je ne dis pas non, je ne refuse pas évidemment, ce serait avec grand plaisir !" conclut Fabien Ronteix.