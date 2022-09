Un goût de renouveau pour la 47e foire du Tout d'Issoudun

Plus de 10.000 visiteurs sont attendus ce dimanche à Issoudun pour la foire du Tout. Le rendez-vous, qui en est à sa 47e édition, avait dû être annulé en 2021 à cause du Covid. Il fait donc un retour attendu, d'autant que des nouveautés, inaugurées en 2020, sont reconduites cette année.

400 exposants de toute la France

La principale, c'est ce déménagement, de la zone industrielle jusqu'aux abords du Pepsi, un espace plus grand et plus sécurisé dont le choix a été validé par le comité d'organisation. Son président, André Chuat, salue notamment la possibilité de branchements électriques offerte par le palais des expositions.

Au total, 400 exposants sont présents sur cinq kilomètres d'emplacements. "Il y en a vraiment pour tout le monde, insiste l'organisateur, comme le dit le nom foire du Tout. De quoi satisfaire les collectionneurs d'objets en porcelaine, de petites voitures et de petits soldats mais aussi ceux qui cherchent des meubles anciens".

Un rendez-vous populaire

André Chuat insiste aussi sur le caractère populaire de cette brocante XXL : "comme en 2020, _les visiteurs ne paieront rien à l'entrée_. La restauration est à des prix attractifs. On peut manger à plusieurs pour dix euros. C'était ce que voulaient les initiateurs de la foire du Tout. On essaie de garder cet état d'esprit".

La foire du tout est ouverte de 5h30 à 18h, le long de la rue Georges Brassens à Issoudun.