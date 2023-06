Un grand concours international de sauts d'obstacles aux Haras de Bel Air à Pernay

Le Haras de Bel Air a été labellisé en 2022 parmi une dizaine de structures équestres en France, Pôle d'excellence de compétitions équestres par la Fédération Française d’Équitation . Ce label a été un réel encouragement pour l’équipe de Bel Air, qui a souhaité voir plus grand et s’aventurer dans l’organisation de son premier concours international.

Pas moins de 450 chevaux et 2000 personnes sont attendus à Pernay du 15 au 18 Juin, pour le premier concours international de sauts d'obstacles du Haras de Bel Air. Vous pourrez venir assister gratuitement à un événement équestre international qui sera marqué par 4 jours de compétitions avec des sportifs de plusieurs nations qui s’affronteront sur des obstacles jusqu’à 1m45 de hauteur.

Le Haras de Bel Air organisera aussi pour la première fois un " Village Sport pour tous " sur le thème: Les jeux sportifs en collaboration avec le comité départemental olympique et sportif d'Indre et Loire.

Vous pourrez participer gratuitement à des ateliers sportifs et para-sportifs et des animations ludiques sur le thème des Jeux Olympiques. Le village sera ouvert le vendredi de 10h30 à 17h00 et le dimanche de10h30 à 18h00. Au programme: Tir à l’arc, Golf, Équitation, Tennis de Table, Hand-fauteuil et Escrime.

Rendez-vous aux Haras de Bel Air à à Pernay du 15 au 18 Juin.