Un grand week-end à Reims : un nouveau guide pour tout voir et savoir

Dans la série "Un grand week-end à ", Hachette vient de publier un city guide sur Reims et ses environs. Format poche et 150 pages pour découvrir la ville, son patrimoine et aussi ses bons plans. De bonnes adresses compilées par son auteure, Hélène Duparc.

Venir à Reims et y rester un grand week-end. Pour dénicher les bonnes adresses, l'auteure du guide Hélène Duparc a passé une vingtaine de jours sur place. Nez au vent, au fil des rues et des quartiers, elle a compilé les bonnes adresses testées durant son séjour, des lieux conseillés par des rémois ou de simples découvertes.

Le city guide présente les incontournables de Reims, par quartiers avec ce qu'il y a à voir ou à faire. Visites et lèches vitrines. Avant de partir à la découverte des vignes ou de quelques communes du Grand Reims.

Un grand week-end à Reims © Radio France - Sylvie Bassal

3 millions de touristes passent par Reims chaque année (dont la moitié d'étrangers) et l'ambition de la ville est bien de les faire y rester un jour de plus. Ou d'y revenir. Dans ce city guide, le rémois ne découvrira peut-être rien (et encore ?) mais peut tout redécouvrir. Sa ville, des lieux, une histoire parfois oubliés. 8,95 euros dès le 13 décembre.