Un gros chantier commence sur la façade du Capitole !

Toulouse, France

Le Capitole fait peau neuve en 2020. La façade de brique et de pierre dessinée par l'architecte Guillaume Cammas (18ème siècle) sera cachée derrière les échafaudages bâchés pendant plusieurs mois. Les travaux commencent ce lundi 13 janvier et doivent se terminer en novembre prochain.

Une question de sécurité publique

La façade n'avait pas été rénovée depuis plus de 30 ans. Les derniers travaux de ravalement datent de 1988. Depuis, les intempéries et le vieillissement ont fragilisé l'ouvrage. C'est donc une question de sécurité publique, pour un monument situé dans l'extra-centre toulousain. Certains passants s'inquiètent déjà de la modernisation du Capitole. Il n'en est pas question, selon la mairie qui assure que les restaurateurs respecteront le style d'origine. Et surtout l'harmonie d'ensemble, puisqu'il y a des ouvrages qui ne seront pas rénovés cette année. Du coup : le choix des matériaux, des joints, enduits et patines à utiliser sera scruté. Tout ça sous le contrôle de la Conservation Régionale des Monuments Historiques. C'est donc un nouveau grand chantier engagé par la Ville.

Le calendrier

Des travaux en 3 étapes :