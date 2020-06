Un guide du Routard spécial pour les 50 ans du Parc National des Cévennes

Ce guide, c'est le résultat de la collaboration entre les équipes du Routard et le Parc National des Cévennes. 128 pages qui permettent une approche très complète de ces Cévennes. Il est d'ores et déjà disponible.

Des paysages à couper le souffle. Des espaces sauvages. Les Cévennes restent encore une destination méconnue. C'est l'occasion de le redécouvrir grâce à ce guide du Routard élaboré avec les équipes du Parc National des Cévennes. Parc qui fête cette année ses 50 ans. 128 pages avec plan et liens qui permettent une approche complète des Cévennes. Les itinéraires y sont conçus par secteur géographique avec les plus beaux points de vue, sites, visites et randonnées à découvrir sur tout ce territoire. Le plan détachable permet de se repérer en un clin d'oeil.

Guide du Routard Parc National des Cévennes. Co-édité par le PNC et Hachette Livres. Il est disponible en librairie, dans les maisons et relais d'info du Parc. Il est également en vente en ligne.