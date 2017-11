Un guide pour connaître l'histoire de Mont-de-Marsan et des alentours pendant les deux guerres

Visiter Mont-de-Marsan et ses alentours d'une autre façon, avec un guide pour le moins original. "Itinéraires de mémoire des 2 guerres mondiales" est un plan gratuit, proposé par les Amis des Archives, pour découvrir des lieux en lien avec les événements marquants des deux conflits.

On connaît bien l'histoire médiévale, l'histoire des 18e et 19e siècles de Mont-de-Marsan... Mais beaucoup moins l'histoire plus récente et notamment celle des deux guerres mondiales. Oubli désormais corrigé grâce aux Amis des Archives des Landes, Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde. Elle vient d'éditer un peut guide, pliant et gratuit, pour découvrir des lieux de Mont-de-Marsan et des environs, en lien avec les événements marquants des deux conflits.

Cette idée, on l'a doit à Christian Levaufre, retraité de l'armée de l'air et membre des Amis des Archives : "Quand je suis arrivé à Mont-de-Marsan, ma petite culture historique faisait que je savais que la ligne de démarcation y passait". Mais le Normand, qui a beaucoup voyagé de par son métier de militaire, est étonné de ne rien voir concernant la présence de cette ligne de démarcation, qui passait par Mont-de-Marsan. Partant de là ce féru d'histoire rejoint les Amis des Archives. Ensemble, ils découvrent que la préfecture Landaise a été le théâtre de plusieurs événements durant la Première et la Seconde guerre mondiale. Née enfin l'idée d'associer un lieu à un événement historique.

Une soixantaine de lieux recensés sur les trois parcours

Le guide n'est pas plus grand qu'un autre plan. C'était d'ailleurs "la seule vraie difficulté" rajoute Christian Levaufre, "on voulait faire un plan dépliant pratique et utilisable pat le piéton". Il a donc fallu faire des choix ! Ainsi, l'itinéraire de l'hypercentre de Mont-de-Marsan se fait à pieds, 3 kilomètres, temps estimé : 45 minutes (sans les arrêts). Vous passerez notamment devant le théâtre, la Préfecture, le musée Despiau, la Mairie, la place Pancaut via la Place St Roch. Ensuite, un deuxième parcours, plus long, toujours sur Mont-de-Marsan, longe à un moment la ligne de démarcation. il est conseillé de le faire en vélo. Et si jamais, vous en voulez encore ! Vous aurez besoin de la voiture pour le troisième itinéraire, depuis Cère jusqu'à Saint-Sever et Grenade-sur-l'Adour, en passant par Mont-de-Marsan.

A chaque fois, des numéros et des photos, souvent d'époque, indiquent les lieux importants et leur histoire pendant les deux guerres mondiale. "Pour que ce soit plus concret, on a voulu que le promeneur ait vraiment quelque chose en face des yeux", poursuit Christian Lefauvre, même si cela n'a pas toujours été facile entre les bâtiments détruits et les propriétaires qui parfois ont refusé de donner leur accord.

A l'école, on parle d'histoire nationale, mais on voulait montrer qu'il s'est passé des choses aussi ici - pascale Dardey, présidente des Amis des Archives des Landes

Un vrai travail de fourmi et un travail d'équipe pour les membres des Amis des Archives, aidés financièrement par la Mairie, le Département et Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONAC). Le plan aura mis plus de trois ans à voir le jour. "Il a fallu collecter les photos, relire les textes, mettre en page, contacter le graphiste et l'imprimeur...", résume Pascale Dardey, la présidente de l'association, qui insiste aussi sur la transmission aux plus jeunes : "Il est intéressant de leur montrer que ce qu'il se passe aujourd'hui c'est la continuité de ce qui s'est passé avant, et donc préparer les jeunes à devenir les citoyens de demain et d'avoir connaissance de ce qu'il s'est passé là où ils habitent ! A l'école, on parle d'histoire nationale, mais on voulait montrer à tout le monde qu'il s'est passé des choses aussi ici, à Mont-de-Marsan et aux alentours."

Pour compléter le guide pliant, une exposition est mise en place. Elle présente douze lieux montois photographiés pendant les deux guerres et aujourd'hui, des photos accompagnées d'un texte qui raconte un fait méconnu de la jeunesse de l'époque, par exemple pendant la Guerre 14-18, "les lycéens de Victor Duruy jouent au rugby et donnent toute leur recette pour les poilus" explique Pascale Dardey. D'ailleurs l'exposition tourne déjà dans les collèges, le site des Services Départementaux de l'Education Nationale des Landes se fait le relais auprès des parents et des enseignants.

Vous pouvez trouver gratuitement "Itinéraires de mémoire des 2 guerres mondiales" à l'Office de Tourisme, aux Archives Départementales, au Musée du 34e Régiment d'Infanterie, au Musée de la Base Aérienne, au Conseil Départemental, à la mairie de Mont-de-Marsan et les communes citées dans les circuits, et dans les médiathèques.

L'itinéraire du centre-ville de Mont-de-Marsan avec les numéros et les photos pour chaque lieu et événement en lien avec la 1ere et/ou la 2de guerre mondiale © Radio France - Valérie Mosnier