Un guide pour redécouvrir les villages du Berry et ses habitants les plus célèbres

Et si vous découvriez le Berry autrement ? Dans son livre "Guide mondain des villages de France", le journaliste et écrivain Matthias Debureaux propose de nous emmener dans 500 villages français, dont sept berrichons, pour y apprendre leur histoire marquée par le passage d'une personnalité du 19e ou 20e siècle.

Raconter autrement l'histoire de France

L'idée lui vient de Lawrence d'Arabie. Le lieutenant et écrivain britannique parcourt la France à bicyclette pour visiter les forteresses médiévales. Plus d'un siècle après, Matthias Debureaux se lance lui aussi le défi de découvrir 500 villages à vélo, ce qu'il fait pendant quatre ans, avec surtout l'objectif de raconter l'histoire des personnalités qui y ont vécu.

"Souvent, les guides parlent des rois, des reines, des batailles, ou de l'architecture. Mais il y en a peu qui renseignent sur nos contemporains", remarque l'auteur. Pas d'approche de carte postale, vous ne verrez d'ailleurs pas de photos dans le livre, mais une volonté de dépeindre l'intime de ces personnalités et leur lien à un village. "Beaucoup d'inventions ou de moments importants dans leur vie y sont liés. Ce sont des endroits banals comme ça, et qui sont en fait fascinants."

Sept personnalités et sept villages berrichons

Dans le Berry, le journaliste retient sept villages et célébrités. Quatre dans l'Indre (Sainte-Sévère-sur-Indre et Jacques Tati, Nohant-Vic et George Sand et Frédéric Chopin, Ingrandes et Henry de Monfreid, et Lye et Benjamin Rabier), et trois dans le Cher (Nançay et Alain Fournier, Neuvy-sur-Barangeon et Bokassa, et Chezal-Benoît et Antonin Artaud).

Au-delà de George Sand, mondialement reliée au Berry, Matthias Debureaux retient l'histoire de Henry de Monfreid à Ingrandes, "absolument exceptionnelle". Le commerçant et écrivain s'y installe en 1946 pour y trouver du calme. "Ce qui est intéressant, c'est son intégration, le choc entre un grand aventurier et les habitants mitigés par ce personnage excentrique. Il se promène avec un chacal en laisse et une mangouste. Il fait pousser de l'opium et va le peser chez l'épicier", raconte-t-il.

Des anecdotes dont se souviennent sûrement beaucoup d'Ingrandais. Mais parfois, le guide met en lumière des personnalités oubliées. C'est le cas pour Antonin Artaud, à Chezal-Benoît. "Il y a été en transit dans un hôpital psychiatrique. Il a eu des hallucinations, où il écrivait des lettres à Pétain, Hitler ou au Dalaï-Lama. Ça a été un moment important dans sa vie, et pourtant, son passage a été oublié."

"Guide mondain des villages de France" de Matthias Debureaux, éd. Allary Editions, paru le 24 mars 2022, 20€