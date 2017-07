Un guide touristique pour faire la Route des Phares en Charente Maritime

La route des Phares de la côte atlantique charentaise, c'est une promenade de près de 250 kilomètres sur le littoral. 24 phares existent du Phare des Baleines sur l'ile de Ré au phare de Vallières à Saint-Georges-de-Didonne. Un guide touristique gratuit leur est consacré.

Connaissez-vous le phare de Chauveau, le phare de Terre-Nègre, ou le phare de Vallières ?

Sans oublier bien sûr La Coubre, Cordouan, les Baleines, la Cotinière ou Chassiron ?

Un magazine gratuit "Le Press Book Charente-Maritime et Val de Charente" consacre 12 pages à la "Route des phares de la côte atlantique charentaise", de Saint-Clément-des-Baleines à Saint-Georges-de-Didonne.

L'originalité de ce guide, c'est un QR Code qui vous permet, quand vous le flashez, de vous orienter sans avoir le nez plongé sur le support papier. Et l'année prochaine, on pourra peut-être faire le circuit aussi en voilier. C'est en tout cas le projet de l'auteur, Philippe Veyssière, un photographe qui réside à Cognac, et démarche les partenaires pour l'agence de publicité bordelaise IRPS, qui distribue ces guides touristiques et plans de ville.

