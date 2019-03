Un guide touristique pour le Canal du Nivernais

Yonne, France

Pour la première fois, un guide du Routard est consacré au Canal du Nivernais. L’Ouvrage propose de découvrir les plus beaux endroits entre Saint-Léger-Des-Vignes dans la Nièvre et Auxerre dans l’Yonne. Une ballade au fil de l’eau entre les chemins de halage, les vignes et quelques édifices du patrimoine bourguignon plantés en pleine campagne.

Les conseils départementaux de L’Yonne et de La Nièvre ainsi que les différents acteurs qui gèrent le canal sont à l'origine de cette commande pour promouvoir cette destination touristique.

Un guide qui dope la fréquentation

Le guide leur a coûté 30 000 euros, mais c'est un investissement qui devrait rapporter à moyen terme. « En France », explique Philippe Gloaguen, le directeur du Routard, « un guide régional amène une augmentation de 30% de clients pour les hôtels, les restaurants ou les musées ».

Vézelay et la basilique Sainte-Marie-Madeleine figurent parmi les sites à visiter situés à quelques kilomètres du Canal du Nivernais © Maxppp - Alexandre MARCHI

Tout le monde veut son "Routard"

Ce guide sur le canal du Nivernais est le vingtième publié dans cette collection, une collection qui propose de découvrir les terroirs. Le succès des numéros précédents attire l'attention de plus en plus de collectivités. Elles ont bien compris que ces petits livres pouvaient être une belle vitrine touristique. Le directeur du guide a même désormais du mal à répondre à la demande : «Je dois vous avouer qu’il y a une telle demande des élus, d’associations au niveau local », insiste Philippe Gloaguen, "qu’actuellement, il y a une attente d’1 an et demi, pour créer un de ces guides régionaux". Le nouveau guide du Routard sur le Canal du Nivernais devrait être tiré à 10 000 exemplaires. Il coûte 4 euros 90.