Un guide touristique pour visiter la Dordogne sans voiture

C'est l'aboutissement d'un partenariat de plusieurs années entre le département de la Dordogne et TER Nouvelle-Aquitaine pour encourager les modes de déplacement doux : "la Dordogne sans pétrole", un petit fascicule d'une cinquantaine de pages, propose plusieurs circuits, à pied ou à vélo, pour visiter le Périgord sans voiture, grâce au réseau ferroviaire du département.

Visiter la Dordogne sans voiture, c'est possible

"On dit qu'il y a 65% des habitants de Paris qui n'ont pas de voiture. Pour ceux qui veulent profiter de vacances un peu différentes, qui veulent laisser leur voiture ou qui n'ont pas de voiture, je pense qu'aujourd'hui on peut s'organiser. A 10 minutes de la gare de Terrasson, vous avez les jardins de l'imaginaire par exemple. Donc vous avez un tourisme qui peut se développer à partir du train et à partir des modes doux", assure Germinal Peiro, le président du conseil départemental. C'est dans cette optique que le département de la Dordogne a signé une convention avec TER Nouvelle-Aquitaine pour encourager ces nouveaux modes de tourisme. Ce partenariat se traduit notamment par la publication d'un petit guide qui propose 21 circuits, au départ des gares du département.

21 idées pour découvrir le Périgord à partir des gares

Tout peut être fait à pied ou à vélo, à partir des gares de Sarlat, Belvès, Thiviers ou encore Mussidan. C'était d'ailleurs l'objectif, explique Sylvie Chevallier, vice-présidente du conseil départemental chargée du tourisme. "A pied, dans un journée vous faites 20 kilomètres. C'est une façon de visiter à un rythme très différent. Donc on n'offre peut-être pas l'intégralité de ce qu'on peut voir en Dordogne, mais par contre à chaque fois nous avons essayé de mettre en phase un arrêt dans une gare, et ce que l'on peut offrir aux visiteurs autour de cette gare", indique-t-elle. Très concrètement le guide propose par exemple de prendre son vélo dans le train, et de s'arrêter à la gare de Sarlat, puis d'emprunter la voie verte aménagée sur l'ancienne voie de chemin de fer, pour rejoindre la gare Doisneau en longeant la Dordogne sur 16 kilomètres. Ou encore, de descendre à la gare du Buisson, et de rejoindre à pied ou à vélo l'abbaye de Cadouin, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco.

A chaque fois, les idées de sortie s'accompagnent d'une description détaillée du parcours, d'une brève explication historique ou thématique, de quelques renseignements pratiques ainsi que d'un QR code à scanner pour télécharger sur son smartphone la carte GPS.

Le fascicule est à retrouver dans les offices de tourisme, dans les gares ainsi que sur les salons.