Un Bisontin participe à la huitième saison de "The Voice"

Besançon, France

Ce samedi, Léo Petit a un objectif : voir les fauteuils du jury se retourner quand il chantera. Le Bisontin de 27 ans, participe à la huitième édition de "The Voice". Il a été repéré par la production au New Morning, une salle de concert parisienne.

Dans un premier temps, le chanteur n'a pas souhaité participer à l'émission. "Mais au final, ils ont réussi à me convaincre, et puis j'ai reçu de bons conseils de ma famille également", glisse le chanteur. "Cela peut être un bon tremplin pour moi", poursuit Léo Petit. Aujourd'hui l'artiste ne cache plus sa motivation "je vais sauter sur l'occasion et essayer de tout casser" assure le jeune homme de 27 ans.

Léo Petit, de son nom d'artiste "Hi Levelz" espère séduire le jury avec ses chansons aux rythmes hip-hop pendant les auditions à l'aveugle de ce samedi. Si les 4 jurés se retournent, Léo Petit choisira Mika, et sinon, il choisira le rappeur Soprano.

Le jeune homme est installé à Paris, et vit de sa musique depuis un an.