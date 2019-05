Un hommage aux raseteurs morts en piste rendu à Beaucaire

Beaucaire, France

Deux gerbes ont été déposées ce dimanche 12 mai devant le mémorial des raseteurs morts en piste de Beaucaire. 12 noms sont inscrits sur ce mémorial crée en 1991 pour rendre hommage à ces sportifs qui tentent d'enlever les attributs des cornes des taureaux cocardiers pendant les courses camarguaises. Situé juste devant les arènes Paul Laurent, c'est le seul monument qui leur est dédié dans le département du Gard.

"On parle moins souvent des raseteurs mais il y en a qui sont morts en piste donc c'est important de leur rendre hommage", déclare Mireille Fougasse, l'adjointe au maire à la culture et aux traditions. Pendant la cérémonie, le maire Julien Sanchez, les représentants de la Fédération de la course camarguaise et des associations d'anciens raseteurs étaient aussi présents.