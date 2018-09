Cédric et Pierre, amis depuis 8 ans, partent le printemps prochain traverser l'Europe avec "The Chill Bus". Ces deux nordistes, originaires de Valencienne et Lille, vont aménager huit couchages à l'étage. Chaque semaine, le parcours du bus sera différent.

Lille, France

Un frigo, des plaques chauffantes, une douche, des toilettes, un salon ou encore une terrasse de 25 m2, tout le confort est prévu pour les huit personnes qui dormiront à bord. Le départ est prévu pour le printemps prochain. Pour l'instant, tout reste à faire. Le 1er octobre, une campagne de crowdfunding sera lancée afin de financer le matériel pour aménager ce bus anglais.

Cédric et Pierre ont débarassé le premier étage qui accueillera les couchages et un escalier pour aller sur la terrasse. © Radio France - Diane Sprimont

Amis depuis 8 ans, Cédric, 26 ans et Pierre, 27 ans plaquent tout pour cette pépite trouvée à Manchester après plusieurs allers-retours en Angleterre. Pierre a déjà quitté son poste de promoteur immobilier pour se consacrer au projet d'ici le départ. C'est un travail à plein temps, "On enchaîne les rendez-vous avec des sponsors. On essaye de trouver des partenariats et des financements. Cela me prend énormément de temps"

Un projet pour faire rêver les enfants malades et défavorisés

Pour chaque réservation faite, une nuit et une journée dans le chill bus sera offerte à un enfant en partenariat avec des associations comme le Secours populaire et les Lames de joie, une association qui vient en aide aux enfants amputés. D'après leurs calculs, Cédric et Pierre auront récolté les fonds nécessaires pour les accueillir après dix mois de tour.

Pour l'instant, ils attendent d'être sûrs de la date exacte du départ pour ouvrir les réservations. Les participants à la cagnotte lancée le 1er octobre prochain bénéficieront de réductions et d'une priorité sur le choix des voyages. Le montant à prévoir pour une semaine de voyage est de 500 ou 600 euros. Ces deux futurs compagnons de route publient régulièrement sur leur page Facebook "The Chill Bus" (https://www\.facebook\.com/The\-Chill\-Bus\-1984406215112782/). Toutes les dernières avancées du projet s'y trouvent, même le passage de France Bleu Nord !