Un illusionniste poitevin affiche complet à Avignon

Pour sa 3ème année au Festival off, Maurice Douda fait un véritable carton plein, il joue à guichets fermés chaque jour mais à quel prix !

C'est un sacré tour de force et une vraie fierté que de voir le mot "complet" barrer chaque jour l'affiche du spectacle. Le magicien poitevin donne de sa personne. Chaque matin après un bon petit déjeuner, dès 10h30 et pendant 4 bonnes heures, il arpente les rues de la Cité des Papes avec une seule mission : capter l'attention du nombreux public, en distribuant ses affichettes de spectacle. "Après une douche et une sieste direction le théâtre vers 16h00 puis une heure après le spectacle, j'y retourne, je repars dans la rue, à la rencontre des estivants, je fais un peu de "close up" aux terrasses des cafés, et ce jusqu'à 22h30 c'est une vraie journée marathon".