Un Indrien nommé à la cérémonie des Césars

Un Indrien sera présent à la prestigieuse cérémonie des Césars ce vendredi. Le réalisateur Elie Giard, qui a grandit dans la région de la Châtre, est nommé dans la catégorie court-métrage pour son film "Les Mauvais Garçons". Un beau coup de projecteur sur cette œuvre qui parle notamment d'amitié.

Une reconnaissance

Après avoir passé plusieurs étapes de sélections, Elie Girard a atteint le groupe final des cinq court-métrages retenus pour être nommés aux Césars. Une cérémonie prestigieuse qui devrait apporter une belle notoriété à son premier court-métrage professionnel. Pour autant, on ne peut pas dire que le réalisateur Indrien soit totalement un novice : "C'est quelque chose que j'ai mûri depuis très longtemps. J'ai fait des films à d'autres postes comme chef opérateur (...) J'ai aussi réalisé d'autres types d'objets filmique qui ne sont pas forcément de la fiction, comme des clips, des documentaires de musique. J'ai aussi écrit beaucoup de scénarios que j'ai laissés dans les tiroirs. Donc en fait, c'est un peu ma première fois dans le bain professionnel, mais ça ne sort pas de nulle part. C'est une idée, un envie, un désir que j'ai depuis peu, depuis que je suis adolescent." détaille Elie Girard.

"C'est une reconnaissance, un coup de projecteur sur le film qui est génial."

Le jeune réalisateur est bien conscient de la visibilité que peut lui apporter la cérémonie des Césars : "C'est un label, donc c'est quelque chose qui fait que le film est plus regardé. Quand on fait des films, on a envie qu'ils soient partagés au plus grand nombre; ça permet ça. Ensuite, ça permet aussi d'être peut être pris au sérieux. Tout ça est une affaire de désir finalement, entre les chaînes, les producteurs, les acteurs les réalisateurs, les projets, les scénaristes, les scénarios (...) Je pense que quand on est auréolé de quelque chose comme une nomination aux Césars, ça peut favoriser des rencontres, favoriser un désir plus grand de la part de nos interlocuteurs. Ça permet peut être de faire lire à des acteurs aussi d'un futur scénario. C'est plein de petites choses qui accumulées, qui peuvent vraiment avoir du poids."

Une cérémonie qu'il regardait adolescent

Ce vendredi, Elie Girard sera présent physiquement dans la salle où se déroulent les Césars, après avoir regardé la cérémonie de loin quand il était plus jeune "Je regardais quand j'étais vraiment ado ou très jeune adulte parce que je rêvais comme ça du cinéma. Et ensuite, je me suis un peu désintéressé, depuis que je travaille dans le cinéma. Je considère pas que qu'on ne fait pas des films en tout cas pour avoir des prix, etc. Et le côté paillettes, c'est peut être pas ce qui m'intéressait dans l'art du cinéma au départ. Mais voilà, j'ai toujours un regard comme ça. Je regarde la cérémonie en replay, je regarde les discours des gens qui m'intéressent, je regarde qui a eu des César, etc. Mais je ne suis pas dans une attitude de fan par rapport à tout ça. " analyse le réalisateur originaire de La Châtre.

Une envie de cinéma née à l'adolescence

Sa passion pour le cinéma, Elie Girard l'a nourrie pendant son adolescence passée dans l'Indre. Ce sont notamment des professeurs de lettres au collège et au lycée qui l'ont alimentée. Mais selon lui, cette passion est également liée au lieu dans lequel il a grandit : "C'est un concours de plein de petites choses, mais c'est le fait de vivre où j'ai grandi, donc à La Châtre, donc vraiment dans un milieu très rural. J'ai eu une enfance très heureuse et j'étais très épanoui. Mais je crois qu'à un moment donné, il me manquait une dimension culturelle ou d'éveil culturel, ou à la beauté, à l'art, quelque chose comme ça". C'est ensuite avec sa petite amie de l'époque qu'il cultive sa culture cinématographique, "avec l'idée d'un jour partir à Paris en emmenant cette cinéphilie" conclut Elie Girard. Paris, il y est désormais, et c'est là qu'il défend son court-métrage "Les mauvais garçons", en lice pour un César.