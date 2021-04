Deux Isérois traversent Belledonne et tous ses sommets en 24 heures

Pierre Gignoux, 53 ans et fabricant de chaussures de ski de randonnée à Saint-Martin-d'Uriage, et Brice Filliard, 33 ans, ont réalisé l'exploit de traverser le massif de Belledonne et de grimper tous ses sommets en seulement 24 heures. Ils racontent leur périple.

Au lendemain de son voyage, Pierre Gignoux a le sourire aux lèvres et le corps endolori par les courbatures. "Le moral est au beau fixe, je suis super heureux d'avoir réussi ce projet qui paraissait quasi impossible. Je suis aussi très fatigué", raconte le baroudeur. À 53 ans, Pierre Gignoux s'est lancé un défi : traverser le massif de Belledonne en ski de randonnée et en passant par tous ses sommets en seulement 24 heures.

REPORTAGE - Deux Isérois racontent leur incroyable traversée de Belledonne. Copier

Après 90 kilomètres et un peu plus de 10.000 mètres de dénivelés dans les pattes, pari réussi ! "On a parcouru 20 sommets, avec, à chaque fois, un panorama incroyable sur 360 degrés alentour", dit le quinquagénaire.

Les baroudeurs ont profité de paysages à couper le souffle. - Pierre Gignoux

La montagne, il en a fait son métier

Les deux voyageurs sont partis avec un équipement fabriqué dans l'atelier de Pierre Gignoux. © Radio France - Louise Buyens

Fin connaisseur de la montagne, il en a fait son métier en créant il y a 15 ans son atelier de fabrication de chaussures de ski de randonnée. C'est cette connaissance du massif de Belledonne qui lui a permis de réaliser son projet : "Je connais par cœur, je n'ai pas besoin de sortir la carte, même s'il fait nuit".

Brice Filliard (à gauche) et Pierre Gignoux (à droite), amis et collègues. © Radio France - Louise Buyens

Pierre Gignoux a réalisé son périple avec son ami et collègue Brice Filliard, 33 ans. Avec moins d'expérience au compteur que son compagnon de route, le trentenaire a misé sur le mental pour tenir jusqu'au bout. "Lors d'une compétition on fait la course contre les autres mais pendant une traversée on fait la course contre soi-même", sourit Brice Filliard.