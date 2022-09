Un jeu de société made in Manche en précommande sur internet

Vincent Posé et sa soeur Jennifer Posé, créateur et illustratrice du jeu "Mercato Football Club".

Le Manchois Vincent Posé compte commercialiser d'ici le mois de novembre un nouveau jeu de société. Un jeu de cartes qu'il a imaginé et conçu durant le confinement et qu'il propose dès à présent en précommande sur la plateforme de crowdfunding Ulule.com.

La création de ce jeu n'a finalement rien d'étonnant pour Vincent Posé. "Depuis que je suis adolescent, le football est une passion dévorante. En parallèle, je suis un grand amateur de jeux de société. Nous en avons peut-être 250 à la maison et nous y jouons constamment. Donc le jeu Mercato football club, c'est une manière d'associer ces deux passions", observe celui qui a créé voici quelques années la société Com'Une Impro à Saint-Lô.

De la suite dans les idées

Et l'idée ne lui est pas venue du jour au lendemain. "Déjà au lycée, j'avais créé un jeu autour du foot mais plutôt basé sur le hasard. Ensuite, j'ai récidivé avec un jeu de rôle auquel nous jouions entre étudiants". Finalement, il aura fallu attendre la crise sanitaire liée au covid, et le confinement, pour que Vincent Posé se remette à plancher sur un jeu, avec cette fois, l'ambition de le commercialiser. "Je m'y suis mis et j'ai créé un prototype en 10 jours, avec lequel on a joué et rejoué en famille pour l'éprouver".

C'est aussi en famille qu'il peaufine sa création en faisant appel aux talents de sa soeur Jennifer, graphiste de formation, pour illustrer les cartes à la manière de vignettes Panini représentant les joueurs de foot que l'on peut recruter dans le jeu pour composer l'équipe la plus compétitive. Car c'est là le but du jeu. "On peut acheter, échanger des joueurs. C'est un jeu de stratégie, de négoce, mais aussi avec une pointe de bluff", précise le créateur. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 10 ans.

Commercialiser le jeu pour la fin d'année

Et visiblement, la formule plait. Cet été, Vincent Posé a testé ce jeu auprès des visiteurs du salon international du jeu de Parthenay dans les Deux-Sèvres. Les retours ont été très positifs, d'où le lancement de la phase de production et de l'opération de financement participatif. "Via mon entreprise, Com'Une Impro, je vais financer l'édition d'au moins 1000 boîtes de jeu. Les précommandes sur Ulule.com permettront de m'aider mais quoi que cela donne, le jeu sortira".

L'objectif de Vincent Posé, c'est que son "bébé" soit disponible pour la fin novembre, au moment de la coupe du Monde de football, et à quelques semaines de Noël, un timing idéal pour ce genre de produit. D'ici là, le concepteur compte aller à la rencontre des distributeurs et patrons de magasins spécialisés afin de faciliter la commercialisation.

Pour précommander le jeu "Mercato Football club", rendez-vous sur la plateforme Ulule.com avant le 19 septembre.