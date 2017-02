Un jeu de société pour changer de regard sur Tonnerre

Des dessinateurs venus de Suisse et du Lichtenstein sont en pleine création, en ce moment, à l'hôtel Coeurderoy de Tonnerre. A l'invitation d'une association locale, ils élaborent un jeu de société qui s'inspire du patrimoine de la ville et de ses personnages célèbres.

Le jeu s’appellera Tornodurum, du nom de la ville à l'époque gallo-romaine. L’idée a été lancée par l’association « Tonnerre Factory » : lancer un jeu de société pour changer l'image de Tonnerre, pour rendre hommage à ses richesses. "Dans l’association, nous sommes illustrateurs et graphistes et nous avons toujours vu Tonnerre comme un immense terrain de jeu. A chaque fois qu’on se promène dans la ville, on redécouvre quelque chose : les lumières, le patrimoine, l’histoire. Et puis en plein milieu, la fosse Dionne : le symbole même du fantastique", explique Delphine Goumaz, la présidente et co-fondatrice de l’association.

Un travail de découverte et de synthèse

Les 7 graphistes suisses et du Lichtenstein ont immédiatement été emballés par l'idée, et par la ville. "On est venu une première fois au mois de juillet, et on a pris beaucoup de temps pour visiter la ville, découvrir les recoins les plus cachés aussi. C’est essentiellement un travail de découverte, suivi d’un travail de synthèse" précise Adam Vogt, le président du collectif ALVEOH. "On cherche à obtenir quelque chose de ludique et amusant, qui est basé sur l’histoire de Tonnerre, sur les évènements réels, tout en se permettant des rêveries. C’est à mi-chemin entre un jeu historique et un jeu d’aventure", explique le dessinateur.

Un jeu de coopération plutôt qu'un système basé sur la compétition

La maquette définitive sera présentée en septembre mais le principe, la règle du jeu est déjà bien déterminée. Valentin Rérat est le chef de projet : "Les mécanismes de jeu sont pour la grande majorité écrits. Maintenant, c’est beaucoup un travail de détail, de rédaction, de création de visuels, pour avoir une première maquette intéressante". Et l’équipe est partie sur un jeu de coopération : "Tous les joueurs jouent ensemble contre le jeu lui-même, en quelque sorte. On trouvait ça sympa parce que ça permet aux joueurs d’avoir des interactions, plutôt que d’être dans un système basé sur la compétition" ajoute Valentin.

Les artistes vont rester jusqu'au 3 mars, mais ils reviendront l'été prochain. © Radio France - Delphine Martin

Les habitants de Tonnerre se prennent au jeu et leur font découvrir des petits trésors

Les artistes sont logés par la mairie et leur atelier (installé à l'hôtel Coeurderoy) est ouvert au public tous les après-midi. Delphine Goumaz constate un réel engouement des tonnerrois : "ils sont emballés par l’idée de faire un jeu sur Tonnerre qui, pour beaucoup, n’a pas une aura extrêmement positive. Ça les oblige à regarder la ville de notre point de vue, c’est-à-dire comme une ville esthétiquement magnifique avec une histoire géniale. Et du coup, plein de gens se sont pris au jeu et sont venus nous faire découvrir des petits trésors" note, tout sourire, la présidente de l’association « Tonnerre Factory ».

La maquette définitive sera présentée en septembre

Les dessinateurs restent à Tonnerre jusqu'à la fin de la semaine. Avant de partir, ils dévoileront une pré maquette du jeu mais ils reviendront cet été pour la peaufiner au cours d’une troisième résidence. La maquette définitive du jeu Tornodurum devrait être présentée début septembre à l’occasion du premier festival des Imaginaires de Tonnerre.

Évidemment, la suite logique, ce serait une commercialisation du jeu. C’est l’objectif mais pour cela, il faudra trouver des financeurs.

Le projet Tornodurum : le jeu de société sur Tonnerre - Reportage de France Bleu Auxerre Partager le son sur : Copier

Après un travail de découverte de la ville et de ses richesses, les dessinateurs se sont mis à en faire la synthèse © Radio France - Delphine Martin

Le jeu commence a prendre forme. La maquette définitive sera présentée en septembre. © Radio France - Delphine Martin