Un jeu pour sensibiliser aux conséquences du changement climatique sur les forêts

Quand commence à jouer à "Espéride et la forêt de demain", plusieurs univers s'offrent à nous explique Fabrice Sin, qui pilote le projet de l'Office National des Forêts (ONF) : "À chaque fois, il y a un scénario, un challenge. Comment on renouvelle la forêt après des attaques d'insectes à cause du changement climatique, il faut prendre en compte les usagers qui viennent se balader, la récolte du bois pour l'économie et l'industrie, les risques d'incendie, la prévention".

Et même si le jeu s'adresse plutôt aux adolescents et aux jeunes adultes, une fois bien accompagnés, les plus petits comme Riad, ont très bien compris : "on imagine qu'on est des forestiers. Surtout que parfois, dans les forêts, il y en a qui coupent des arbres et c'est dangereux".

Les choix d'aujourd'hui ont des conséquences

Une sensibilisation du public qui plaît aussi aux parents : "ces outils sont intéressants, pour Jean-Baptiste. Ils permettent à tout le monde, aussi bien les plus jeunes que les personnes plus âgées, de bien comprendre les enjeux écologiques".

L'objectif principal est de montrer à tout le monde que les choix d'aujourd'hui peuvent avoir des conséquences dans 200 ans, ajoute Fabrice Sin.

Il suffit de télécharger l'application "Espéride et la forêt de demain", directement sur un smartphone. Le jeu est disponible sur IOS et Android.