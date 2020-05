Un jeu sur smartphone pour découvrir Toulouse et le Stade Toulousain

"Le fantôme du Stade Toulousain". C'est le nom du jeu qui vient d'être créé et disponible depuis lundi. C'est un jeu de piste disponible gratuitement via une application et qui permet d'apprendre des choses sur Toulouse et le Stade Toulousain.

Le projet est porté par les deux entreprises qui ont créé le jeu, GranaQuest et Granhota, ainsi que par l'office de tourisme de Toulouse. C'est en cherchant à savoir d'où vient le blason du Stade Toulousain qu'on apprend découvre la ville de Toulouse et le club des Rouge et Noir. Deux découvertes en une.

Ludovic Daviau est co-gérant de l'entreprise Granhota , une entreprise de loisirs qui a participé à l'élaboration du jeu du "fantôme du stade toulousain" : "Plein de gens peuvent se demander d'où vient le dessin du logo du Stade Toulousain, d'où viennent ses couleurs ou encore comment est né le club. Au fil du jeu, vous allez découvrir quel était le premier terrain de jeu du Stade Toulousain, c'était à la Prairie des filtres, quand les différents clubs étudiants historiques se sont réunis !"

Le Fantôme du Stade Toulousain

"_Vous allez traverser la ville de Toulouse, visiter des édifices, résoudre des énigmes pour poursuivre la quête_. Et au fil de cette quête, vous allez en apprendre sur la ville rose et sur le Stade Toulousain", conclut Ludovic Daviau. Le temps de jeu est variable selon le niveau. Il faut compter entre une demi-heure et une heure. Le jeu est téléchargeable gratuitement via l'application GranaQuest.