EN IMAGES - Un jeu vidéo dont l'action se situe en Dordogne sortira à la fin de l'année 2021

Un jeu vidéo intitulé "Dordogne" et dont l'action se situera en Périgord sortira à la fin de l'année 2021 sur PC et Nintendo Switch. Produit par deux studios d'animation bordelais, ce jeu indépendant en langue occitane a pour objectif de susciter "la nostalgie" des joueurs.

Le projet est né dans la tête de Cédric Babouche, créateur du studio "Un je ne sais quoi" et illustrateur graphique du jeu. Il s'est ensuite associé à Aymeric Castaing, lui, à la tête du studio "Umanimation" et chargé de la production et des financements. Ensemble, ils ont donc développé le jeu "Dordogne" qui comme son nom l'indique aura pour décor le Périgord. Un jeu pas comme les autres qui sortira à la fin de l'année 2021 sur PC et Nintendo Switch.

Un pitch très simple

L'histoire est sortie de l'esprit du créateur graphique Cédric Babouche : "Le jeu raconte le voyage d'une jeune femme d'une trentaine d'années qui s’appelle Mimi et qui vient déménager la maison de sa grand-mère qui vient de décéder. Avant son décès, sa grand-mère lui avait envoyé une lettre lui disant : c'est à toi de venir vider ma maison quand je serai partie et tu découvriras pourquoi en venant".

Le jeu est donc mystérieux et fait d'énigmes : "Elles entretenaient une relation épistolaire dans laquelle elles s'envoyaient des jeux de réflexion, des puzzles. En arrivant, Mimi se rend compte que tous les pièces de la maison sont fermées. Elle doit donc résoudre les puzzles pour les ouvrir. Ces énigmes vont lui rappeler son enfance et elle sera ramenée à l'époque de ses dix ans".

Mimi, 30 ans, explore la maison de sa grand-mère. - Studio Un je ne sais quoi

"C'est un jeu qui est basé sur la nostalgie"

"La grand-mère ne veut pas que sa petite-fille oublie d'où elle vient" explique Cédric Babouche. Et c'est là tout l'objectif du jeu : "On veut rappeler aux gens ce qui fait qu'ils ont envie de revenir aux sources et de retrouver ce qui était l'essence de leur enfance, de leurs insouciances, du plaisir d'aller jeter des galets dans l'eau. C'est un jeu qui est basé sur la nostalgie".

Le langage de la nostalgie est proche de beaucoup de culture et de pays différents : quel enfant n'a jamais fait une cabane par exemple ? - Cédric Babouche

Le visuel ? Des aquarelles peintes à la main

Le visuel de "Dordogne" est très différent des autres produits que l'on peut connaître. Dans ce jeu vidéo indépendant, rien n'est fait par ordinateur : "C'est de la peinture, des aquarelles. Toutes les illustrations sont peintes par moi sur papier. Tous ces éléments sont ensuite amenés dans des logiciels 2D et 3D" raconte le créateur. Selon lui, les deux tiers des dessins ont été créés sur place : "C'était il y a un an et demi, pendant des vacances en Dordogne. J'en ai profité pour peindre des endroits connus et pas connus. Nous sommes allés du côté de la Roque Gageac, des Eyzies et de Sarlat" explique Cédric Babouche qui est aussi originaire du Lot et qui connaît bien le département. Il continue : "Même sans les endroits emblématiques, les gens reconnaissent la Dordogne grâce aux couleurs. Il y a des croquis qui ont été faits depuis la côte de Jord où il y a une vue incroyable sur la Vézère".

L'idée n'était pas de faire une carte postale de la Dordogne - Cédric Babouche

Des dialogues en occitan

"Il n'y aura qu'une version et elle sera en occitan. Elle sera ensuite sous-titrée dans d'autres langues. Les dialogues seront dits en occitan" assure Cédric Babouche "Cela permet de montrer que cette langue est encore là". Les créateurs ont également voulu prendre le contre-pied des jeux grands publics : "Il y a tellement de jeux qui inventent de faux langages comme les Sims ou Animal Crossing que nous, notre langue, pour le reste du monde entier, ce sera une langue qui est connue en France".

Le jeu "Dordogne" arrivera à la fin de l'année 2021 - Studio Un je ne sais quoi / Cédric Babouche

En pleine phase de financement, la production concrète du jeu devrait commencer en septembre. Le jeu sera livré à la fin de l'année 2021 sur Nintendo Switch et PC. Les créateurs viseront ensuite les plateformes de téléchargement sur mobile.