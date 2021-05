Jonathan Coquelet modélise en 3D le musée des beaux arts ou encore la place d'armes de Valenciennes

Pour ceux qui rêvaient de visiter le musée des beaux arts de Valenciennes après le déconfinement et qui devront attendre 2023 pour cause de travaux, une petite consolation, la vidéo de Jonathan Coquelet qui permet de découvrir le bâtiment du début 19° siècle, avec sa jolie verrière, et puis évidemment Jonathan nous fait entrer pour découvrir une partie des œuvres du musée en rénovation

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le jeune infographiste de 21 ans a passé 18 jours pour réaliser cette vidéo de 2 minutes, le temps de modéliser le contour du musée sur google maps puis de monter le reste sur la base de photos sur internet et de documents sur le site du musée.

Jonathan qui aime bien ce concept de visites virtuelles très utilisées pendant la crise sanitaire, car elles permettent de découvrir

Ce qui me plait, c'est le fait de pouvoir visiter le bâtiment dans toute sa globalité ce qu'on ne peut pas forcément faire dans la réalite, voir tous les détails architecturaux, on a vraiment cette liberté d'explorer entièrement le bâtiment

De la place d'armes de Valenciennes au 19° jusqu'à la cathédrale de Florence

Depuis qu'il a découvert son logiciel de modélisation 3D au lycée il y a 6 ans, le jeune passionné d'architecture autodidacte s'amuse à faire des vidéos, il a tenté le stade du Hainaut, l'université, la gare de Valenciennes, et puis aussi la place d'armes du 19° siècle à nos jours, à part les personnages modernes qu'il ne peut pas changer sur le logiciel, on s'imagine bien à la terrasse du café des arts près de l'ancien théâtre sous le beffroi médiéval quelques heures avant son affaissement meurtrier en 1843, puis on voit la place d'armes défigurée par les bombardements en 1940, sa reconstruction, jusqu'à la fête organisée pour la coupe du monde féminine de foot en 2019. 2 mois de travail de recherche et de montage, mais la joie aussi de découvrir l'histoire locale comme celle du beffroi qu'il ne connaissait pas.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le jeune homme ne se limite pas à Valenciennes, on voyage avec lui, Tower Bridge de Londres, cathédrale de Florence, Louvre de Paris. Prochain défi peut-être pour Jonathan modéliser l'Elysée, en attendant, il cherche un travail de dessinateur projeteur, ou d'infographiste.