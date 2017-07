Un jeune breton de 11 ans participe aux championnats du monde de Rubik's Cube

A partir de ce jeudi et jusque dimanche ont lieu à Saint Denis les championnats du monde Rubik's Cube. 70 pays représentés. 1100 participants dont un garçon de 11 ans, habitant de Pordic. Il s'est qualifié grâce à sa performance aux championnats de France, en avril dernier.

Pierre Morice Le Moal ne connaissait rien au Rubik's Cube, il y a deux ans. Ce que confirme son père, Mickaël Morice: "Il a trouvé mon cube qui trainait dans un tiroir, mon vieux cube que je n'avais pas résolu. En quelques jours il a trouvé la solution et puis il a continué.". Le jeune pordicais s'entraine chaque jour, une heure en moyenne mais pas consécutive. Il défait le cube, le refait. Il a une application sur son téléphone portable qui génère des combinaisons. Il se chronomètre et recommence. L 'objectif est de gagner quelques secondes. "Il n'y a pas de truc. C'est juste de la méthode, de la logique, de la patience.", explique ce garçon sage. Pourtant ce casse-tête a déjà rendu fou plus d'un !

Je vais m'entraîner, m'entraîner et, à force, je battrai le record du monde !

Malgré son jeune âge, Pierre n'est pas plus impressionné que cela de participer aux championnats du monde. Il a même hâte de se confronter à ses aînés. Il n'y a pas de distinction d' âges entre les participants. Le petit jeune homme s'est inscrit à trois épreuves et espère faire une moyenne sous les 15". Bon, il sait qu'il lui faut encore beaucoup travailler mais il voit loin. "Je vais m'entraîner, m'entraîner et, à force, je battrai le record du monde!".Il compte participer aux championnats de France, l'année prochaine et faire des open pour s'habituer à la compétition. Pour les championnats du monde, dans deux ans, tout dépendra du pays. "On verra. Si c'est au bout du monde, il cherchera un sponsor. Si c'est en Europe, il faudra que le pays vaille le coup parce que, quand même, une épreuve, le temps passé sur un cube, c'est très court!", souligne son père.

En attendant, l'élève du collège Saint-Pierre de Saint-Brieuc a créé un club de Rubik's Cube dans son établissement auquel a adhéré une vingtaine de ses camarades. Il l'animera encore sur le temps de midi à la rentrée prochaine. Une intiative soutenue par le professeur de mathématiques et le directeur.