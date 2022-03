Un jeune de Crest dans "The Voice" ce samedi

Basile est tombé dans la musique dès l'âge de 6 ans

Le jeune drômois a commencé à jouer de la guitare dès son plus jeune âge, avant de former un groupe de rock " The Crimers" avec Tom son meilleur ami à 10 ans. Presque une évidence pour Basile avec un papa dans le cinéma et une maman également artiste. Le groupe se produit en Drôme-Ardèche et tout s'arrête lorsque les études deviennent la priorité. Après le cours Florent, Basile se dirige vers le Conservatoire national supérieur d'Art dramatique à Paris où il vit aujourd'hui. A 24 ans, il est en 3e année et son rêve est de faire carrière dans le cinéma.

Contacté par la production de TF1 pour participer à "The Voice"

C'est via les réseaux sociaux que Basile a été approché par l'émission de TF1. Après réflexion, il se lance et après avoir franchi quatre étapes éliminatoires, Basile se retrouve sur la scène de "The Voice" ce samedi lors des auditions à l'aveugle pour interpréter "Quand je marche" de Ben Mazué.