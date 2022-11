Un jeune étudiant grenoblois de 18 ans participe au championnat de France de beatbox

Armand Giraux va au championnat de France du beatbox pour la première fois et dans les deux catégories "solo" et "duo"

Un jeune grenoblois va se produire sur la scène des championnats de France de beatbox. La compétition se déroule ce vendredi 25 et samedi 26 novembre à Agen (Lot-et-Garonne) après deux ans d'interruption à cause de la crise sanitaire. Cette discipline musicale consiste à faire de la musique en imitant des instruments avec sa bouche.

Le jeune étudiant grenoblois de 18 ans, Armand Giraux, de son nom d'artiste "Bearm", a été sélectionné dans la catégorie "solo" et "duo". Il s'entraine depuis plusieurs mois pour tenter de passer les différentes phases de qualification.

"Je m'entraîne au moins quatre heures par jour" - Armand Giraux

L'instrument de musique du beatbox, c'est la bouche. Pratique pour s'entraîner un peu n'importe où et n'importe quand. "Je m'entraine au moins quatre heures par jour. J'ai une routine quotidienne. D'abord je m'échauffe la voix puis je travaille aussi les muscles de la mâchoire. Par exemple, pendant dix minutes, je vais faire des sons basiques en boucle." L'étudiant en musicologie et en physique passe également beaucoup de temps à composer des morceaux. Il en a d'ailleurs une dizaine en stock prêts pour les championnats de France.

Armand Giraux a préparé une dizaine de morceaux pour la compétition © Radio France - Chloé Cenard

Pour réussir sa performance, l'artiste doit savoir également gérer son souffle. "C'est important parce qu'on va enchaîner pendant deux minutes et faut tout donner, sans s'arrêter", précise-t-il. Là aussi des exercices existent, "des phrases rythmiques", également faites pour être répétées en boucle. "On maintient un flux d'air constant et on jauge avec ça."

Une première fois au championnat de France

Depuis trois ans, le beatbox fait partie intégrante de son quotidien. "Je fais réellement du beatbox depuis trois ans mais j'ai découvert ça très jeune. Je faisais des bruitages en jouant avec mes playmobil puis je me suis dit que ça serait trop cool de savoir imiter la batterie. J'ai fait des recherches sur Youtube et je suis tombée sur une vidéo de beatbox. Je me suis dit que si je me lançais pas, je le regretterais", raconte-t-il. Il a d'abord été moqué au collège, "les gens ne comprenaient pas, me disaient que je faisais juste du bruit avec la bouche__, faut dire que j'étais un peu naze", rigole-t-il. Puis, il a commencé à progresser, faire quelques représentations.

C'est son premier championnat de France. "Les jurés vont nous juger sur notre présence scénique, comment on gère le public, notre originalité, notre musicalité, notre sens du temps. Les critères sont en général tout le temps les mêmes mais ils ne sont pas notés quelques part." Même s'il connait la scène, impossible de ne pas stresser surtout qu'il est le plus jeune de la compétition avec deux autres beatboxer d'à peine 18 ans. "Ça met la pression, on se dit qu'on doit représenter les jeunes", sourit-t-il.

En attendant de pouvoir réaliser son rêve et de vivre de son art, Armand Giraux donne aussi des cours pour enseigner les bases du beatbox. "C'est une discipline qui va au-delà de la musique. J'ai un gamin qui avait de gros problèmes d'élocutions, ça a quasiment disparu avec le beatbox. Se parents étaient choqués", déclare-t-il fièrement. Prochaine objectif : "les championnats du monde "pourquoi pas".

