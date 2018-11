Charavines, France

Décidément, la carte des vins de l'Hôtel des bains doit avoir du goût à Charavines (Isère) ! Après avoir reçu en 2017 le prix de la "meilleure carte des vins de l'année", l'établissement vient de nouveau d'être récompensé par le Gault & Millau. Julien Petracci a décroché le titre de "meilleur jeune sommelier de l'année". Le palmarès a été dévoilé le 31 octobre.

Il a débuté il y a trois ans

"Je suis le plus mal placé pour dire que ce n'est pas mérité", s'amuse Pascal Perino, à la tête de l'établissement depuis une vingtaine d'années, "je l'adore et je l'ai vu se donner du mal pour apprendre vite, je ne peux donc qu'applaudir le choix du Gault & Millau". Celui que Pascal Perino appelle "Juju" a seulement 21 ans et il n'était pas forcément destiné à travailler dans la restauration ou dans la sommellerie.

"Juju faisait partie des petits jeunes que j'embauchais pour les saisons d'été. Il s'est tellement bien intégré chez nous qu'il est resté. En parallèle, il a suivi une petite école et puis je l'ai pris sous mon aile. Il a montré tellement de passion dans son apprentissage qu'en trois ans, il est devenu une des grandes promesses de la sommellerie française", raconte son patron.

Une carte des vins "atypiques"

C'est la deuxième récompense que l'établissement reçoit de la part du Gault & Millau en l'espace de deux ans. Et encore une fois, elle est liée à la qualité de ses vins. Le restaurant de l'Hôtel des bains propose "une très très grande carte" avec 1.500 références et 15.000 bouteilles.

"La façon dont on travaille et dont on vend le vin est atypique dans le paysage de la restauration", résume Pascal Perino qui explique travailler avec "des coefficients de cavistes". "Notre passion a très vite été de rendre des tas de vins passionnants, rares, éventuellement chers sur le marché, abordables pour les amateurs", raconte le patron pour qui "l'intérêt principal est de communiquer sur qui sont les vignerons, qui est l'humain attaché à cette boisson magique et culturelle."