Un jeune Montilien loue le palais des congrès pour son one-man show

C'est un pari un peu fou. Max's Evans est humoriste mais il n'est pas connu et même s'il écrit depuis l'âge de 15 ans, il a toujours joué dans la rue ou dans des salles des fêtes. Jamais devant une salle de 1500 personnes.

ⓘ Publicité

One Max Chaud

One Max Chaud c'est le titre de ce spectacle. Une heure et demi de spectacle écrit par ce jeune homme, né à Saint-Etienne, qui a grandi à Annonay et vit aujourd'hui à Saint-Marcel-les-Sauzet. C'est un one-man show dans lequel Max's raconte sa vie d'adolescent et de jeune homme. "Ma vie est une blague" dit-il. Il vous fera certainement rire avec des vannes entre ardéchois et drômois.

Toutes ses économies pour un soir

Max's a décidé de passer un cap. Il veut lancer sa carrière en rassemblant 1500 spectateurs dans le palais des congrès Charles Aznavour de Montélimar. Il a donc rassemblé ses économies, il a fait un prêt pour réunir plus de 10 000 € nécessaires à la location de la salle et à la production du spectacle. Il bénéficie d'un gros coup de pouce de la ville de Montélimar qui lui a payé une campagne de communication. Le maire a été bluffé par le culot de ce jeune. Il y a donc plusieurs affiches dans la ville.

Il y a déjà plus de 500 places achetées

Plus de 500 personnes ont déjà acheté une place. C'est un tiers de la capacité de la salle. Ce n'est pas vraiment ce que lui avait concocté son agent qui visait de plus petites salles. Mais Max's a voulu voir grand tout de suite.

Le samedi 14 janvier à 20 heures

Max's a commencé à écrire l'âge de 15 ans lorsqu'il était au lycée à Annonay. Il avait déjà à l'époque demandé une salle à la mairie qui l'avait gentiment éconduit. Il s'était donc installé dans la rue un jour de marché. Il s'en souvient : ça a été ses premiers applaudissements en dehors du cercle familial. Il joue donc sa carrière ce samedi 14 janvier. Son agent sera évidemment attentif au nombre de spectateurs dans la salle.

Si vous voulez l'encourager et rire avec lui, vous pouvez acheter une place dans les lieux habituels. Il vous en coûtera 15 €.