Un jeune Nantais danseur étoile à l'Opéra de Paris !

C'est le plus haut titre pour un danseur classique. Un titre que l'on obtient après avoir travaillé pendant des années et après avoir franchi tous les échelons de sa compagne : celui de danseur étoile. Ils ne sont que 20 à l'Opéra de Paris et, parmi eux, il y a un Nantais de 23 ans, Hugo Marchand. Le jeune homme a été nommé en mars dernier lors d'un déplacement à Tokyo. Nous l'avons rencontré.

On fait quand même six, sept heures de sport par jour, c'est intense !

Hugo Marchand s’entraîne dans un des studios situés sous la coupole de l'Opéra de Paris. Pendant des heures et des heures, la maître de ballet décortique chacun de ses mouvements, chaque expression de son visage. "On fait quand même six, sept heures de sport par jour, c'est intense et c'est très fatiguant", confie Hugo Marchand. Pendant la journée, il répète trois ballets différents et le soir, il est sur scène pour les représentations. Son hygiène de vie doit être irréprochable. "Après, il y a des périodes de l'année où on travaille beaucoup moins. Donc je peux sortir avec des amis et aller boire un verre de vin rouge, comme tout le monde", glisse-t-il dans un sourire. Et il refuse de parler de sacrifice : "être danseur étoile, j'en rêve depuis que je suis enfant. C'est quelqu'un qui représente l'excellence de l'Opéra de Paris, un ambassadeur du style français à l'international".

Ma nomination de danseur étoile ? Un choc émotionnel, un moment que j'ai imaginé pendant des années dans ma tête

Sa nomination comme danseur étoile, Hugo Marchand l'a apprise lors d'une déplacement à Tokyo. Un souvenir inoubliable : "c'était évidemment un grand choc émotionnel, au sens positif. Quelque chose que j'ai imaginé pendant des années dans ma tête pour me motiver dans les moments difficiles et dans les moments de doute. En même temps, c'était un peu étonnant parce que, cette nomination, je pensais la vivre de manière très explosive au niveau de mon émotion, je pensais pleurer et, en fait, j'était tellement ému, anesthésié, que j'étais un peu penaud ! J'étais sur scène, je ne savais pas trop où me placer, quoi faire. Et il y a aussi une petite frustration : j'aurais aimé vivre ce moment avec les gens que j'aime et, à Tokyo, ma famille n'était pas là".

Sa première prof de danse se souvient d'un enfant avec des dispositions physique et une maturité intellectuelle précoces

Parmi ceux qui ont vu très tôt le talent du jeune homme, il y a sa prof de danse à Nantes, Marie-Elisabeth Démaille. Elle l'a entraîné quand il avait entre 10 et 13 ans. "Je ne suis pas surprise qu'il soit devenu danseur étoile. J'ai toujours su et senti qu'Hugo avait devant lui une carrière de danseur professionnel. À 10 ans, il avait déjà des dispositions précoces, mais pas que physiques. Il était mature intellectuellement et il avait une adresse physique étonnante. Il vient de la gymnastique Hugo, il en faisait beaucoup, il était dans un club. Et puis, un jour, ses parents lui ont proposé : 'et la dans, ça ne te plairait pas ?' Il a commencé comme ça et, après il venait tous les jours. Il dit de moi : 'Marie-Elisabeth a façonné mon corps, m'a donné une architecture, m'a sculptée'. Moi, je n'ai pas de saut d'orgueil. Toute ma vie, j'ai été passionnée par la formation des enfants. J'en ai plus de 30 qui sont devenus danseurs en 20 ans de conservatoire".

Je rêve aussi d'autres choses : de voyages et d'amour !

Ce graal, ce titre de danseur étoile, Hugo Marchand le décroche donc à seulement 23 ans, mais il lui reste de nombreux rêves : "j'ai encore tout à danser, tout à découvrir et ça me fait rêver. L'inconnu me fait rêver. Je rêve aussi d'autres choses : de voyages, de vacances, d'amour, d'une seconde carrière peut-être... J'ai plein d'espoirs pour la suite".