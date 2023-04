Un jeune Palois réalise son premier film et met Pau à l'honneur

Il met Pau en tête d'affiche ! Sofian Jandari, 19 ans, étudiant en géographie à Pau vient de réaliser son premier court-métrage. Intitulé Dans la Ville, il sera diffusé pour la première fois ce dimanche 30 avril au festival du film musical international Rock This Town de Pau.

ⓘ Publicité

L'histoire, c'est celle de deux rappeurs qui cherchent à tourner un clip dans la capitale du Béarn ! Le reste, Sofian Jandari le raconte à France Bleu Béarn.

Ce film, c'est votre premier projet. Comment est venue cette idée ?

Sofian Jandari : J'ai toujours été passionné par le cinéma et j'ai voulu me lancer dans la réalisation de films. Je me suis dit le meilleur moyen de commencer, c'est par un court-métrage. Je ne voyais pas d'autre moyen que de faire un film dans ma ville, à Pau, dans les endroits où je traîne, où je vis. Et du coup, je me suis dit c'est le moment ou jamais, parce que je suis jeune, ça ne sert à rien d'attendre !

Alors que le cinéma, ce n'est pas votre domaine à la base ?

Sofian Jandari : Non, pas du tout. Je ne connaissais rien, je ne savais même pas comment écrire un script. Sauf que j'étais tellement déterminé à faire mon premier film que j'ai tout appris sur le tas. J'ai vu des vidéos sur YouTube, j'ai lu des livres sur comment on fait un scénario, une mise en scène. J'ai aussi vu beaucoup de films, et regardé beaucoup d'interviews de réalisateurs.

Dans votre scénario, Pau fait presque partie des personnages...

Sofian Jandari : Comme le titre l'indique, c'est dans la ville, quoi. Je voulais vraiment mettre en scène les endroits que je fréquente, que je vois tous les jours, parce que je trouve que c'est une belle ville et qu'on ne l'a jamais vue à l'écran. Du coup, je me suis dit c'était parfait pour introduire l'histoire dans la ville.

L'histoire, qu'est ce qu'on peut en dire ?

Sofian Jandari : Ça raconte l'histoire de trois amis qui décident de réaliser leur premier clip de rap. Ils veulent réaliser un clip, on va dire cliché, avec des grosses voitures, des soirées... Et au final, les choses se passent pas comme prévu et ils se retrouvent à tourner dans leur ville.

Un court métrage, ça veut dire beaucoup de monde, beaucoup d'argent aussi. Comment vous avez fait ?

Sofian Jandari : J'ai contacté une boîte de production à Tarbes qui fait des publicités, des clips et tout ça qui s'appelle MAAD Films. Je leur ai présenté le scénario, ils ont aimé le principe. Ils ont accepté de me produire le court-métrage. Mais c'était à nous d'aller chercher les moyens, pour l'étalonnage, le mixage, les repas.

Comment est-ce que vous les avez trouvé ?

Sofian Jandari : On a choisi l'option de faire une cagnotte en ligne . Les gens qui adhèrent au projet pouvaient participer avec la somme qu'ils voulaient. Au début, on avait un objectif de 1.200 et au final, la cagnotte a quand même bien fait parler d'elle et du coup, on a réussi à collecter 2.500 €.

C'est quoi la suite maintenant pour vous ?

Sofian Jandari : Le but, c'est qu'un maximum de monde le voit le court-métrage ! Comme c'est notre premier projet, on ne veut pas faire d'argent dessus, mais le faire vivre dans les festivals de courts métrages.

Le court-métrage sera diffusé à 16h, au cinéma Le Méliès de Pau, en première partie du documentaire Pone sans Rémission. La programmation au complet est à retrouver ici .