Un jeune ramasseur de balles mayennais de retour de Roland Garros plein de souvenirs

Un jeune Mayennais, Paul Deschamps, a passé trois semaines sur le tournoi de Roland Garros à ramasser les balles des plus grands champions du tennis. Une semaine après, des souvenirs plein la tête, il raconte son expérience. Un reportage de Sarah Saltiel-Ragot.

Mayenne, France

Rencontré devant son lycée, à Mayenne, Paul a encore des étoiles plein les yeux en repensant à ces trois semaines passées à Roland Garros. "Je rêvais de les rencontrer depuis tout petit !" Ceux qu'il a vus, ce sont les plus grandes stars du tennis : Nadal, Djokovic, Wawrinka et bien d'autres qu'il a pu voir jouer sur la terre battue parisienne. Parmi tous ces champions, c'est Nadal que Paul voulait absolument "ramasser".

"Il est un peu bizarre parfois mais c'était très marquant de pouvoir le ramasser."

"Cela reste un de mes meilleurs moments. Le stade était plein à craquer, il y avait une super ambiance," raconte-il. Le ramasseur a pu voir en personne les fameuses petites manies du champion : "Il est vraiment encore plus superstitieux que ce que je pensais ! Il positionne ses bouteilles, il veut deux serviettes... Il est un peu bizarre parfois mais c'était très marquant de pouvoir le ramasser."

Il faut travailler dur pour voir Rafael Nadal jouer...

Avant d'arriver à Paris, le jeune tennisman a dû passer une rude sélection, commencée six mois avant le tournoi. Les premiers tests en octobre, puis une deuxième étape en avril et à l'arrivée, seulement 235 licenciés retenus sur les 4000 ayant tenté leur chance partout en France. Un processus long et difficile pour ces jeunes mais une expérience inoubliable.

Aujourd'hui trop âgé, Paul ne pourra pas retenter sa chance l'année prochaine mais espère bien coacher son petit frère. "J'espère pouvoir l'entraîner pour qu'il puisse vivre ce que moi j'ai vécu," confie le jeune Mayennais. En attendant de passer le relais, Paul espère bien pouvoir ramasser au tournoi de Bercy à l'automne prochain.