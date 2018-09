Cossé-le-Vivien, France

Voilà qui pourrait donner des idées aux Espagnols : venir en Mayenne pour y passer quelques jours et profiter du calme et de la beauté de notre département.

"Cinco Dias" a consacré un reportage au territoire intitulé "Oubliez les bords de Loire : voyage dans la campagne de la Mayenne". Le quotidien fait l'éloge de la lenteur et de la tranquillité, de l'attrait pittoresque, historique et culturel des rues de Laval au musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien en passant par Sainte-Suzanne et les Grottes de Saulges. Avec évidemment un tour de bateau sur la rivière.

