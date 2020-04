Un juke-box géant après les applaudissements de 20h : l'idée d'un Toulousain cartonne

Il s'appelle James, il habite le quartier Saint-Agne, à Toulouse, et ce DJ de profession fait danser plusieurs immeubles aux alentours chaque soir avant et après l'hommage aux soignants. Il rêve désormais d'étendre son initiative partout dans la ville, dans la région, et au-delà !

Tout a commencé par l'ennui. "Nous les DJ on veut amuser les gens, donner du plaisir". Alors, un soir, avant les applaudissements de 20 heures, il sort son matériel de Disc Jockey, sa sono, et diffusé un morceau de musique classique, en l'occurence "Le Beau Danube Bleu", de Johan Strauss. "J'ai recommencé le lendemain, j'ai vu que ça plaisait aux gens, de plus en plus sortaient et commençaient à discuter entre eux. Ils ont lancé des propositions de chansons 'à la criée'". Il n'en fallait pas plus.

L'histoire du juke-box géant racontée par James Copier

Pendant quelques jours, il propose à ses voisins de laisser leurs propositions sur leur porte, dans cette résidence, et fait sa tournée, tel un facteur, avant de choisir le morceau élu. Et puis l'idée lui vient d'utiliser un outil qui fait habituellement partie de sa prestation d'évènementiel : un juke-boxe. L'idée est simple, sur une plateforme internet, les personnes de sa résidence peuvent proposer des chansons ou bien voter pour d'autres, et même discuter. Là aussi, la sauxe prend, et James décide d'étendre le vote aux autres immeubles du quartier.

Huguette danse tous les soirs au rez-de-chaussée

Les chansons plébiscitées Rapidement, il passe d'ailleurs à deux chansons : une avant, une après les applaudissements. "Après, ça se veut plus festif, on danse davantage", sourit James, qui pense évidemment à Huguette. Sa voisine du rez-de-chaussée, octogénaire, ne reçoit évidemment personne, respecte le confinement, "c'est dur pour tout le monde", confie-t-elle. Mais chaque jour, Huguette se lève, sort sur le balcon, et danse. "Enfin danser, on bouge quoi, c'est vraiment formidable ce qu'il a fait James". Devant Huguette, au milieu de la route, un danseur, Sébastien, vient désormais tous les soirs à 20 heures pour danser, se donne en spectacle aux résidents ravis. "C'est un superbe moment de partage", décrit James. Désormais il rêve d'un moment de partage, de danse, de chaleur humaine nationale.

Vous aussi, vous pouvez participer !

Car désormais, tout le monde peut avoir accès à la musique de James, et même la diffuser sur son balcon. Tout le monde peut aussi voter ou proposer sa chanson du soir ! "On rebondit sur l'actualité, on a par exemple rendu hommage à Christophe cette semaine". James lance donc un appel aux autres DJ et à toutes les bonnes volontés : "si d'autres DJ reçoivent ce message, qu'ils sortent le matériel sur le balcon".

Rendez-vous sur www.nanobox.fr

www.nanobox.fr