Un jukebox en maison de retraite : "la musique rappelle des émotions"

La maison de retraite de Pierre-Buffière (Haute-Vienne) fête la musique et elle le fait tous les jours avec un jukebox. Installée depuis trois ans, cette borne musicale stimule les souvenirs des résidents, les fait chanter et égaye leur quotidien.

La fête de la musique c'est aujourd'hui. On va la fêter dans les écoles, les villages et même dans les maisons de retraite comme à la maison de retraire de Pierre-Buffière en Haute-Vienne où là, la musique fait même partie au quotidien des activités. Un jukebox numérique a été installé depuis trois ans, une borne musicale qui rythme la vie des résidents.

Jean-Michel aime par exemple s'installer devant le jukebox au centre de la salle commune. Il connaît par cœur le numéro de sa chanson préférée "La belle de Cadix" de Luis Mariano. La borne est à la portée de tous, elle peut d'ailleurs être déplacée dans la salle. Les pensionnaires choisissent eux-mêmes leur chanson grâce à un répertoire et un système de lecture aléatoire est à la disposition des personnes plus dépendantes. La machine a été pensée spécialement pour un public âgé par la société Onze Plus en Saône et Loire.

Le répertoire du jukebox permet de choisir sa chanson parmi 3000 titres. © Radio France - Solène de Larquier

Des souvenirs qui remontent avec la musique

Cette borne musicale qui dispose d'une tablette tactile est une bonne façon de stimuler la mémoire des résidents selon Maria Baderot l'animatrice. Toutes sortes d'animations sont organisées : "On peut faire des jeux de devinettes, de quelle année date cette chanson, qui est l'auteur, quel est le titre..." ou même des lotos en musique.

Les animatrices se sont rendues compte que la musique faisait remonter beaucoup de souvenirs. Marie-Antoine entonne par exemple un air en occitan avec une petite chorale qui s'est improvisée à côté du jukebox. Cette chanson lui rappelle son enfance : "J'ai appris cette chanson de mes grands parents. C'est sur la fin des moissons. Mon père était entrepreneur en travaux agricoles alors j'allais le rejoindre pendant les moissons de village en village. Comme j'étais petite, on me mettait sur la table pour que je chante", raconte-t-elle avec le sourire.

Et la musique stimule tous les résidents, même ceux qui sont très âgés ou amoindris par la maladie affirme Maria Baderot : "Même quand on n'a plus grand chose dans notre tête, ce qui reste au plus profond c'est vraiment cette relation avec la musique. Elle rappelle les émotions qu'elle a procurées."

Le jukebox n'a pas seulement été adopté par les pensionnaires eux-mêmes mais aussi par les animateurs qui n'hésitent plus à l'allumer en passant.